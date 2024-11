WhatsApp: neue Mention-Funktion per @ wird ausgerollt

WhatsApp hat in den letzten Tagen einige Neuerungen eingeführt und wie es aussieht wird auch die neuen Mention-Funktion, die das Unternehmen Mitte Oktober angekündigt hatte, nun endlich ausgerollt. Damit ist es möglich, im Status andere Nutzer zu erwähnen, in dem man vor dem dem Nutzernamen ein @ schreibt. Dann erhält die erwähnte Person einen Hinweis, dass man sie erwähnt hat.

Man kennt diese Funktion beispielsweise von Facebook und X und sie ist eine gute Möglichkeit, um andere Kontakte darauf aufmerksam zu machen, dass im Status möglicherweise etwas Relevantes steht. In Gruppen ist dies bereits seit längerem möglich. Hat man beispielsweise in einem Gruppenchat ein Thema entdeckt, dass auch für andere Nutzer interessant sein könnte, kann man diese auch per WhatsApp recht einfach darauf hinweisen – und mit der neuen Funktion kann man so auch den eigenen Status pushen.

Der Rollout scheint aber aktuell eher punktuell zu verlaufen. Einige Nutzer haben die neue Funktion bereits, andere noch nicht. Es ist auch kein Muster zu erkennen, ob bestimmte Länder oder Regionen bevorzugt werden. Es kann daher nicht schaden, ab und an zu prüfen, ob man die neue @-Funktion bereits nutzen kann.

Dazu reicht es einfach, im Status ein @ zu schreiben und dann erscheint eine Liste mit Kontakten, die man benachrichtigen kann. Nutzer, die den Status betrachten, sehen dann natürlich auch, welchen Kontakt man angepingt hat.

Weitere Links rund um WhatsApp

Zuletzt aktualisiert: 2. November 2024