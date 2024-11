Apple: iPhone 16 Nachfrage kaum verändert, dennoch aktuell mehr Verkäufe

Apple Analyst Ming-Chi Kuo hat sich die aktuellen Zahlen von Apple angeschaut und vor allem die Prognose des Unternehmens für das kommende Quartal unter die Lupe genommen. Er geht davon aus, dass die Nachfrage nicht deutlich im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, aber Apple dennoch mehr iPhone 16 im 3. Quartal 2024 verkaufen wird. Das hört sich paradox an, geht aber darauf zurück, dass Apple in den Monaten nach der Markteinführung meistens Probleme hatte, die Nachfrage zu befriedigen. Da man in diesem Jahr die Produktionsprozesse verbessert hat, kann man dies nun besser tun – und mehr iPhone 16 noch in diesem Jahr verkaufen. Wahrscheinlich sinken dann aber die Verkaufszahlen im kommenden Jahr in gleichem Maße.

Kuo schreibt dazu:

Die Produktionsmengen für iPhone 16 und iPhone 15 erreichten im F4Q24 (CY3Q24) bzw. F4Q23 (CY3Q23) etwa 26 Millionen bzw. 23 Millionen Einheiten, wobei die verbesserte Produktion des Pro Max-Modells der Hauptgrund für den Anstieg war. Dank der gesteigerten Produktion neuer iPhones stiegen die iPhone-Produktion/-Versand und der Umsatz im vierten Quartal 2024 um etwa 4 % gegenüber dem Vorjahr bzw. 6 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Produktionsverbesserung war ausschlaggebend dafür, dass das F4Q24-Ergebnis leicht über den Erwartungen lag.

Da neue iPhones in der Regel sofort nach der Veröffentlichung ausverkauft sind, spiegelt Apples Schwerpunkt auf stärkeren iPhone 16-Verkäufen für F4Q24 im Vergleich zum iPhone 15 im gleichen Zeitraum des Vorjahres in erster Linie eine verbesserte Produktion und nicht eine bessere iPhone 16-Nachfrage wider.

Auf Basis der Zahlen von Apple geht Kuo davon aus, dass Umsatz beim iPhone im nächsten Quartal nur um ca. 1 Prozent steigen wird. Das wäre faktisch kein Wachstum bei den Umsatzzahlen. Apple Intelligence scheint dabei noch kein Umsatztreiber zu sein, denn die neue Technik ist aktuell nur für wenige Märkte zu haben und viele Nutzer sind sich dazu noch unsicher, was die AI-Funktionen wirklich als Vorteil bedeuten. Daher pusht die neue Technik die Verkäufe wohl weniger als bisher erhofft.