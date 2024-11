Apple: Neuer Umsatzrekord im dritten Quartal

Apple hat die Zahlen für dritte Quartal veröffentlicht und kann auf einen Umsatz von 94,9 Milliarden US-Dollar verweisen – ein neuer Rekord für dieses Quartal und ein Beleg dafür, dass die neue Modellgeneration mit den iPhone 16 und der Apple Watch 10 gut bei den Kunden ankommt. Auch im Service Bereich gibt es höhere Umsätzen. Apple verdient also nicht nur mit der Hardware, sondern auch mit den Inhalten.

„Heute meldet Apple einen neuen Umsatzrekord für das Septemberquartal von 94,9 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. „Im Laufe des Quartals freuten wir uns, unsere bisher besten Produkte vorstellen zu können, mit der brandneuen iPhone 16-Reihe, der Apple Watch Series 10, den AirPods 4 und bemerkenswerten Funktionen für die Hörgesundheit und die Erkennung von Schlafapnoe. Und diese Woche haben wir unsere ersten Funktionen für Apple Intelligence veröffentlicht, die einen neuen Standard für den Datenschutz in der KI setzen und unser Angebot für die Weihnachtszeit erweitern.“

Auch unter dem Strich kann Apple gute Zahlen melden. Zwar sind zusammen mit dem Umsatz auch die Kosten etwas angestiegen, aber es bleiben fast 30 Milliarden Dollar Gewinn vor Steuern stehen und nach Steuern immer noch 14,736 Milliarden US Dollar. Das ist allerdings deutlich weniger als im gleichen Quartal des letzten Jahres – allerdings sind es in erster Linie die Steuerzahlungen, die in diesem Jahr höher ausgefallen sind.

Problemkind bei Apple bleibt der Absatz in China. Das Unternehmen konnte dort einen Umsatz von 15,033 Milliarden Dollar machen und damit etwas weniger als im gleichen Quartal des Vorjahres. Da aber alle anderen Märkte gewachsen sind, fällt dies um so deutlicher auf. Auch die massiven Rabatte konnten bisher den Umsatz nicht deutlich steigern. Bleibt abzuwarten, wie sich dies im Weihnachtsquartal entwickeln wird.

Zuletzt aktualisiert: 1. November 2024