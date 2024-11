Deutscher Markt: Prepaid Smartphones spielen kaum noch eine Rolle

Die Analysten von IDC haben sich die Märkte in Europa angeschaut und vor allem auf die Handyverträge geachtet. Nach ihren Zahlen werden die meisten der Modelle bei den großen Mobilfunk-Anbietern derzeit mit Vertrag verkauft. In Deutschland sind es mehr als 88 Prozent der Geräte, die mit einem passenden Handyvertrag oder Tarif verkauft werden.

Der Prepaid Bereich liegt dagegen bei nur noch 10 Prozent. Das spiegel auch den aktuellen Trend wieder, denn Prepaid Handys gibt es (anders als reine Prepaid Simkarten) kaum noch bei den Anbietern. Vor allem Discounter bieten ihre Simkarten häufig komplett ohne Geräte an – es gibt dann nicht einmal die Möglichkeit, ein Smartphones dazu zu bekommen, selbst wenn man dies möchte.

Dazu greifen die Nutzer auch immer mehr zu Premium-Smartphones, die im Preisbereich von 800 bis über 1.000 Euro liegen. Das sind Geräte, die sich oft nur mit Vertrag finanzieren lassen und daher für Prepaid Anbieter kaum attraktiv sind. Auch das ist ein Grund, warum es kaum noch Prepaid Smartphones auf dem Markt gibt.

Diese Zahlen sind aber natürlich nur ein kleiner Teil des Marktgeschehens, denn sie zeigen nur Telko-Channel – also die Verkäufe über die Mobilfunk-Anbieter. Andere Vertriebswege wie reine Online-Händler sind nicht erfasst und bei diesen Anbietern dürften die Zahlen etwas anders aussehen. Vor allem die Zahlen der freien Geräte, die komplett ohne Vertrag auskommen, wird in diesem Bereich höher ausfallen. Allerdings dürfte der Prepaid Anteil auch in anderen Vertriebskanälen nicht höher ausfallen.