Nothing Phone (2a) Plus Community Edition

Nothing hat das Phone (2a) Plus in der neuen Community Edition vorgestellt und zeigt damit ein Smartphone, dass in einigen Teilen (vor allem beim Design) von der Community mit entwickelt wurde.

Aufbauend auf dem Hardware-Design verwendete Andrés Mateos eine Mischung aus KI-Tools und digitalem Design, um die „Connected Collection“ zu entwerfen. Ursprünglich wurde Andrés Mateos mit der Entwicklung von vier Hintergrundbildern beauftragt, doch zusammen mit Mladen M Hoyss, dem Software Design Director, und dem Software Designer Ken Giang beschlossen, die fertige Kollektion auf sechs Wallpaper zu erweitern.

Nothing schreibt selbst zum Community Ansatz:

Das Community Edition Projekt hat die globale Nothing-Community dazu eingeladen, an jedem Aspekt des Produkts mitzuwirken – von der Hardware und den Hintergrundbildern bis hin zur Verpackung und der Marketingkampagne. Nach sechs Monaten und über 900 Einsendungen ist das Ergebnis eine einzigartige, im Dunkeln leuchtende Version des Phone (2a) Plus. Diese Sonderedition spiegelt Nothings Engagement wider, Barrieren zwischen dem Unternehmen und der Community abzubauen, wobei jedes Element von der Vorstellungskraft seiner Nutzer geprägt ist

Die neuen Modelle dürften dabei aber absolute Ausnahme-Smartphones bleiben, denn das Unternehmen hat den Verkauf international streng limitiert. Weltweit werden ab dem 12. November nur 1.000 Exemplare auf nothing.tech zum Kauf erhältlich sein. Interessierte, die sich schon vor Verkaufsstart registrieren möchten, können dies hier tun.

Zuletzt aktualisiert: 31. Oktober 2024