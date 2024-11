Samsung: Gewinn steigt, Bedenken bleiben

Samsung hatte die Zahlen bereits angekündigt, nun gibt es die Details dazu: Im dritten Quartal 2024 hat der südkoreanische Technologieriese Samsung trotz eines signifikanten Anstiegs beim Gewinn die Erwartungen nicht erfüllt. Der operative Gewinn stieg im Zeitraum von Juli bis September auf 9,2 Billionen Won (etwa 6,5 Milliarden Euro), verglichen mit 2,4 Billionen Won im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie der führende Hersteller von Speicherchips, Smartphones und Fernsehgeräten am Donnerstag bekannt gab. Obwohl das Ergebnis die vorläufige Schätzung von 9,1 Billionen Won übertraf, blieb es hinter den Markterwartungen zurück.

Investoren kritisieren vor allem, dass Samsung vom Boom der künstlichen Intelligenz (KI) bisher nicht direkt profitieren kann. Der massive Umsatzanstieg in diesem Bereich geht bisher an Samsung weitgehend vorbei, wie die Zahlen zeigen. Analysten begründeten dies mit dem technologischen Rückstand bei Hochleistungsspeichern für Künstliche Intelligenz. Folglich war Samsung stärker auf das weniger profitable Geschäft mit herkömmlichen Speicherchips angewiesen, welches zunehmend von chinesischer Billigkonkurrenz bedrängt wird. Im Gegensatz dazu erzielten SK Hynix und TSMC im dritten Quartal hohe Gewinne, dank des Verkaufs von KI-Chips an den Marktführer Nvidia.



Im Bereich der Smartphones zeigt sich das Unternehmen stabil. Samsung rechnet weiterhin mit soliden Verkaufszahlen seiner KI-Smartphones, einschließlich der faltbaren Modelle und der S24-Serie. Vor der Weihnachtszeit plant das Unternehmen verschiedene Verkaufsförderungsmaßnahmen, um ein jährliches zweistelliges Wachstum im Umsatz seiner Flaggschiff-Smartphones zu erreichen. Zusätzlich zielt Samsung darauf ab, den saisonalen Umsatz bei Tablets und Wearables zu erhöhen, vor allem bei den neuen Premiumprodukten mit signifikant verbesserter Performance.

Zuletzt aktualisiert: 1. November 2024