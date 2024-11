Analyst: kein günstiger Apple Headset in Sicht

Das Apple Vision Pro Headset ist nach wie vor mit die teuerste Technik, die man im VR Bereich kaufen kann und kostet in Deutschland nach wie vor 3.999 Euro. Es gab daher immer wieder Hinweise, dass Apple an einer billigere Version der Brille arbeitet, um einen breiteren Markt anzusprechen und die Technik in die Masse bringen zu können.

Analyst Ming-Chi Kuo geht allerdings mittlerweile davon aus, dass Apple diese Pläne mehr oder weniger beerdigt hat und zeitnah keine günstigere Version der Vision Pro veröffentlichen wird. Es dürfte technische Updates des Headsets geben, aber es bleibt bei dieser einen Version mit dem hohen Preis.

Kuo schreibt selbst dazu:

So wie ich es verstehe, hat sich die Produktion des günstigeren Vision Pro schon seit einiger Zeit über 2027 hinaus verzögert. Das bedeutet, dass Apples einziges neues Head-Mounted-Display-Gerät im Jahr 2025 das Vision Pro mit einem verbesserten M5-Prozessor sein wird. Ich denke, der eigentliche Grund, warum Apple die Veröffentlichung des günstigeren Vision Pro verzögert hat, ist, dass eine einfache Preissenkung nicht zu erfolgreichen Anwendungsfällen führen würde. Es ist ähnlich wie bei HomePod – selbst nach der Einführung des günstigeren HomePod mini konnten sich Apples intelligente Lautsprecher nicht als Mainstream-Produkte etablieren.

Sollte sich die bestätigen, dann bleibt es wohl dabei, dass Apple das Vision Pro Headset eher in kleinen Stückzahlen und für eine überschaubare Nutzergruppe anbieten wird. Das bedeutet dann wohl auch, dass das Unternehmen derzeit keinen direkt Massenmarkt für Anwendungen und Inhalte im VR Bereich sieht, die man über die Brille verkaufen könnte.

Das könnte dennoch eine gute Nachricht für Meta sein, denn dort gibt es Headsets für einen kleineren Preis. Apple wird also nicht in diesen Markt vorstoßen, sondern Meta und HTC bleiben in diesem Bereich mehr oder weniger ungestört.

Zuletzt aktualisiert: 5. November 2024