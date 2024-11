Huawei: neuer Kirin 9100 Prozessor soll Snapdragon 8 Gen 2 Niveau erreichen

Der Kirin 9100 Prozessor ist der neuen Chipsatz von Huawei, der die eigenen Topmodelle mit Performance versorgen soll – den Anfang machen wohl die neuen Huawei Mate 70, die diesen Chipsatz bekommen werden.

Es gibt nun neue Hinweise zu diesem Chipsatz und wenn die Informationen stimmen, hat Huawei sowohl den Fertigungsprozess als auch die Architektur des Prozessors optimiert und erreicht nun höhere Taktfrequenzen. Die Leistung des Chipsatzes soll auf die Performance des Snapdragon 8 Gen 2 gesteigert worden sein. Das wäre immer noch nicht konkurrenzfähig mit den aktuellen Top-Prozessoren auf dem Markt (immerhin bietet der aktuellen Snapdragon 8 Gen4 nochmal deutlich mehr Leistung als die Vorgänger), aber zeigt, dass Huawei langsam aufholt und in Sachen Leistung an die aktuellen Prozessorgenerationen heran kommt.

Dazu macht die Fertigung auch deutlich, dass man nicht mehr auf Know-How aus dem Ausland angewiesen ist, sondern in China eine eigenen Produktion zur Verfügung stellen kann, die vom US Embargo in diesem Bereich nicht mehr betroffen ist.

Unklar ist aber noch, wie groß die Ausbeute bei der Fertigung ist. Die Probleme von Samsung rund um den Exynos 2400 Chipsatz haben gezeigt, dass niedrige Ausbeute in der Produktion dazu führen können, dass ein Prozessor zwar theoretisch funktioniert, aber nicht wirtschaftlich hergestellt werden kann. Es ist nicht klar, wie hoch die Erfolgsraten bei der Chip-Fertigung beim neuen Kirin 9100 sind und ob der Chipsatz daher für den Massenmarkt zur Verfügung stehen wird.

Zuletzt aktualisiert: 4. November 2024