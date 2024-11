Samsung kündigt neue Premium-Produkte für das Weihnachtsquartal an

Samsung hat die aktuellen Quartalszahlen für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht und darin auch einen Ausblick gegeben, wie man das Weihnachtsquartal angehen möchte. Die Verkäufe steigen in dieser Zeit in der Regel an, weil die Kunden gerne Technik verschenken und daher bereiten sich die Herstellern meistens mit Aktionen und Deals auf diese umsatzstarke Zeit vor. Samsung spricht aber auch von „neuen Premiumprodukten mit deutlich verbesserter Leistung„, die für einen besseren Absatz sorgen sollen.

Das Unternehmen schreibt dazu:

Im vierten Quartal wird erwartet, dass saisonale Faktoren zu einem sequentiellen Wachstum des Smartphone-Marktes führen werden. Gleichzeitig wird erwartet, dass der Wettbewerb im Massenmarktsegment aufgrund der steigenden Nachfrage, insbesondere in Schwellenländern, zunehmen wird. The MX Business wird weiterhin solide Verkäufe seiner KI-Smartphones wie faltbare Smartphones und der S24-Serie aufrechterhalten und im Vorfeld der Weihnachtszeit verschiedene Verkaufsförderungsaktionen durchführen, um ein jährliches zweistelliges Umsatzwachstum bei den Flaggschiff-Smartphones anzustreben. Darüber hinaus wird das MX Business den saisonabhängigen Umsatz bei Tablets und Wearables steigern, insbesondere bei neuen Premiumprodukten mit deutlich verbesserter Leistung, um zum Umsatz und Gewinn des MX Business beizutragen.

Leider bleibt das Unternehmen aber unkonkret, welche Produkte genau geplant sind. Normalerweise launcht Samsung in dieser Zeit kaum neue Flaggschiff-Smartphones und auch in anderen Bereich wurde bisher keine Premium-Technik präsentiert. Daher bleibt spannend, was genau das Unternehmen in diesem Jahr plant und wann es die neuen Produkte geben wird – dann hoffentlich auch für den deutschen Markt.

Zuletzt aktualisiert: 4. November 2024