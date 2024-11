Nvidia: nun auch mehr Gewinn als Apple

Nvidia und Apple liefern sich aktuell einen spannenden Kampf um das wertvollste Börsenunternehmen der Welt. Nvidia konnte dabei Apple derzeit den Platz 1 streitig machen und nach den jüngsten Quartalszahlen sieht es so aus, als könnte das auch noch eine Weile so bleiben.

Apple konnte im dritten Quartal 2024 zwar deutlich mehr Umsatz machen als Nvidia und steigerte den Umsatz in den drei Monaten von Juli bis September auf 94,9 Milliarden US-Dollar (Nvidia liegt bei 35 Milliarden US Dollar), aber unter dem Strich hat Nvidia die Nase vor. Das Unternehmen verdiente mit den Prozessoren etwa 19 Milliarden US Dollar im 3. Quartal 2024. Das entspricht etwa 78 Cent Gewinn pro Aktie. Apple kommt im gleichen Zeitraum auf 14,7 Milliarden Dollar – liegt also etwa 5 Milliarden Dollar hinter den Zahlen von Nvidia. Zumindest in diesem Quartal hat Nvidia also Apple auch beim Gewinn überholt.

Ganz fair ist der Vergleich allerdings nicht. Apple musste im 3. Quartal eine Strafzahlung der EU in Höhe von 10,2 Milliarden Dollar verbuchen. Dies hat das Ergebnis natürlich massiv gedrückt. Ohne diese Strafe läge das Unternehmen beim Gewinn vor Nvidia.

Grundsätzlich kann man daher davon ausgehen, dass Apple im Weihnachtsquartal Nvidia beim Gewinn wieder überholen wird, vor allem auch, weil sich die neuen iPhone 16 derzeit gut verkaufen. Apple

Die konkreten Zahlen der Unternehmen im Vergleich

Direkter Vergleich der neuesten Quartalszahlen von Apple und Nvidia:

Apple

Quartal : Q3 2024

: Q3 2024 Umsatz : 94,93 Milliarden US-Dollar

: Erwartungen : Analysten hatten mit einem Umsatz von 94,58 Milliarden US-Dollar gerechnet.

: Analysten hatten mit einem Umsatz von gerechnet. Earnings per Share (EPS) : 0,97 US-Dollar (geschätzt)

: (geschätzt) Datum der Veröffentlichung: 31. Oktober 2024

Die Ergebnisse zeigen, dass Apple solide Zahlen präsentiert hat, jedoch keine signifikante positive Überraschung aufgetreten ist, was zu einem leichten Rückgang des Aktienkurses führte.

Nvidia

Quartal : Q3 2024

: Q3 2024 Umsatz : 35,1 Milliarden US-Dollar

: Erwartungen : Analysten hatten mit einem Umsatz von 33,25 Milliarden US-Dollar gerechnet.

: Analysten hatten mit einem Umsatz von gerechnet. Earnings per Share (EPS) : 0,78 US-Dollar

: Prognose für das nächste Quartal: Nvidia erwartet einen Umsatz von 37,5 Milliarden US-Dollar (+/- 2 %).

Nvidia hat die Erwartungen übertroffen und konnte einen signifikanten Anstieg des Umsatzes verzeichnen, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkte.