Samsung mit Problemen auf dem US Markt

Im dritten Quartal 2024 sind die Verkäufe in den USA leicht gesunken. Die Analysten von IDC weisen einen Rückgang von ca. 0,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal aus. Damit wurden im 3. Quartal in den USA etwa 32,4 Millionen Smartphones verkauft.

Allerdings sind von diesem Rückgang die meisten große Hersteller nicht betroffen. Apple kann sogar weiter zulegen bei den Verkäufen und die iPhone Modelle sind weiterhin die bestverkauften Geräte in den USA. Motorola steigert die Verkaufszahlen ebenfalls zweistellig – hier pusht vor allem das beliebte faltbare RAZR die Verkäufe. Google wächst sogar um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Die Pixel Serie kommt gut bei den Käufern in den USA an und beschert dem Unternehmen damit gute Verkaufszahlen.

Samsung dagegen muss kämpfen und verliert bei den Verkaufszahlen zweistellig. Das Unternehmen verkaufte im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres ca. 12 Prozent weniger Geräte. Hier merkt man deutlich den Druck durch die anderen Hersteller. Viele Android Fans sind zum Pixel gewechselt und Nutzer, die gerne ein faltbares Smartphone hätten, greifen zum RAZR von Motorola. Daher ist Samsung in den USA deutlich unter Druck und es ist bis zum nächsten Jahr auch kein neues Modell in Aussicht, das diesen Trend umkehren könnte.

Zuletzt aktualisiert: 22. November 2024