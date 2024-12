Wearables: Xiaomi schließt bei den Verkaufszahlen zu Apple auf

Die Analysten von Canalys haben sich den Bereich der Wearables angeschaut (Fitnessbänder und Smartwatches) im dritten Quartal 2024 gibt es einen spannende Neuerung, denn Apple liegt nicht mehr unangefochten auf dem ersten Platz. Xiaomi hat deutlich aufgeholt und kommt dank eigener Produkte ebenfalls auf 16 Prozent Marktanteil bei den Wearables.

Bei Canalys schreibt man zu den Zahlen von Xiaomi:

Xiaomi erzielte die höchste Auslieferung an tragbaren Armbändern seit dem vierten Quartal 2020, angetrieben durch die starke Nachfrage nach den Serien Mi Band 9 und Redmi Watch 5. Xiaomi hat diese Produktpalette erweitert, um eine breitere Kundenbasis anzulocken, und bietet unter anderem verschiedene Optionen wie Pro-, NFC- und Active-Versionen für Armbänder sowie Lite- und Active-Versionen für die Redmi Watch 5-Serie mit verschiedenen Farben und Materialien an. „Diese diversifizierten Angebote ermöglichen es Xiaomi, mehrere Preissegmente anzusprechen und so einen größeren Marktanteil zu erobern“, sagte Jack Leathem, Research Analyst bei Canalys. „Die Konzentration auf Einstiegsprodukte führte jedoch zu einem Rückgang des ASP um 9 % im Jahresvergleich und erreichte den niedrigsten Stand seit dem ersten Quartal 2021. Daneben zeigen Xiaomis Bemühungen zur Premiumisierung Fortschritte, wobei die Watch S-Serie 70 erreichte.“ % Versandwachstum im Vergleich zum Vorjahr. Die Balance zwischen der Abhängigkeit von erschwinglichen Geräten und dem Anspruch, eine Premiummarke aufzubauen, bleibt eine große Herausforderung.“

Allerdings muss man dazu sagen, dass vor allem die Watch 5 gerne als Zugabe bei Handy-Deals genutzt wurde und wird. Die Xiaomi Verkaufszahlen basieren also vor allem wohl auch auf Bundles weltweit, bei denen der Abverkauf durch die Watch 5 als Bonus gepusht wird.

Deutlich anders sieht es aus, wenn man sich nicht die Verkaufszahlen, sondern den Umsatz im Bereich der Wearables anschauen. Xiaomi kann vor allem mit den günstigen Modellen punkten, während die Apple Watch nach wie vor teuer ist. Daher macht Apple immer noch mit Abstand den meisten Umsatz in diesem Segment und liegt bei unangefochtenen 40 Prozent Umsatz-Anteil. Von den 10,9 Milliarden US Dollar Umsatz mit Wearables entfallen also satte 4,4 Milliarden allein auf Apple und die Apple Watch. Xiaomi kann da nicht mithalten.

