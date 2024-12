Samsung Galaxy Unpacked 2025 Event für Januar angekündigt

Es gibt endlich einen Termin für das Unpacked Event 2025 und wenn die Daten stimmen (Samsung hat es bisher noch nicht bestätigt), wird das Event am 22. Januar stattfinden. Die Details dazu sehen wie folgt aus:

Neben dem Event vor Ort wird es aber sicher auch wieder einen Livestream auf verschiedenen Kanälen geben, bei dem man sich die neue Technik von zu Hause aus anschauen kann.

Im Zentrum des Events dürfte die Galaxy S25 Serie mit den neuen Modellen für 2025 stehen und dazu wohl auch ein erster Blick auf das Samsung Headset mit dem Codenamen Moohan.Das Unternehmen schreibt dazu:

Das erste Headset mit dem Codenamen „Project Moohan“, das für Android XR entwickelt wurde, soll die Plattform schon bald erlebbar machen. Der Name „Moohan“, der auf Koreanisch „Unendlichkeit“ bedeutet, verdeutlicht die Überzeugung von Samsung, immersive Erfahrungen in einem schier unendlichen Raum zu bieten. Ausgestattet mit modernen Displays, Passthrough-Funktionen und Funktionen für natürliche multimodale Eingabe, kreiert das Headset eine räumliche XR für Nutzer*innen. Sie können in der XR ferne Kontinente mit Google Maps erkunden, ein Sportevent auf YouTube genießen oder mit Hilfe von Gemini ihren Alltag planen. Alle Erlebnisse werden durch leichte, ergonomisch optimierte Hardware ermöglicht, die hohen Komfort bei der Bedienung bietet.

„XR hat sich schnell von einer Zukunftsvision in eine greifbare Realität verwandelt. Die Technologie hat das Potenzial, neue Wege der Interaktion mit der Welt zu ermöglichen und physische Grenzen zu überschreiten“, sagt Won-Joon Choi, EVP und Head of R&D, Mobile eXperience Business. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Google die Zukunft von XR mitzugestalten und mit ‚Project Moohan‘ den ersten Schritt in diese Richtung zu gehen.“