Die doppelt faltbaren Huawei Mate XT sind generell keine billigen Modelle und Kosten auch ohne Updates bereits ca. 3000 Dollar. Die russische Luxusmarke Caviar hat aber nun nochmal etwas drauf gelegt und bietet die Modelle als Huawei Mate XT GOLD DRAGON Edition mit 18kartigem Gold als Verzierung für ca. 17.000 Dollar an. Wer also von Weihnachten noch etwas Geld übrig hat, kann hier in ein Luxus Smartphone investieren. Der Kauf ist allerdings mehr als schwierig, da die Sanktionen von EU und USA auch für diesen Bereich gelten und man kein Geld direkt nach Russland senden kann.

Technisch gesehen bleibt es dabei bei den Daten des Huawei Mate XT. Nur das Aussehen wurde verändert.

Das kann das Huawei Mate XT

Das Huawei Mate XT ist ein innovatives, doppelt faltbares Smartphone, das einige beeindruckende Funktionen und Eigenschaften bietet. Hier sind die wichtigsten Merkmale und Informationen zu diesem faszinierenden Gerät:

Hauptmerkmale des Huawei Mate XT:

Doppelte Faltbarkeit: Das Mate XT ist das erste doppelt faltbare Smartphone der Welt. Es verfügt über drei Gehäuseteile und zwei Scharniere, die eine flexible Nutzung ermöglichen. Design und Gewicht: Mit einem Gewicht von fast 300 Gramm ist das Mate XT überraschend schwer, was auf die verwendeten Materialien und die Technik zurückzuführen ist. Preis: Der Preis für das Huawei Mate XT liegt bei etwa 3.000 Euro. Aktuell ist es vorerst nur in China erhältlich, und eine Einführung in Deutschland steht noch aus.

Das Gerät nutzt fortschrittliche Technologien, die es ermöglichen, die Benutzererfahrung zu verbessern und gleichzeitig eine hohe Leistung zu bieten. Viele Nutzer und Experten sind sich einig, dass das Mate XT sowohl als Revolution in der Smartphone-Technologie als auch als Luxus-Spielerei betrachtet werden kann. Das Huawei Mate XT ist ein spannendes Beispiel für die Zukunft der Smartphones, das durch seine doppelte Faltbarkeit und innovative Technik besticht.