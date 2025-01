Smartphone Markt wächst 2024 um mehr als 6 Prozent

Laut vorläufigen Daten des International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker stiegen die weltweiten Smartphone-Lieferungen im vierten Quartal 2024 (4Q24) um 2,4 % im Jahresvergleich (YoY) auf 331,7 Millionen Einheiten. Dies markiert das sechste Quartal in Folge mit einem Wachstum der Lieferungen und schließt das gesamte Jahr mit einem Wachstum von 6,4 % und insgesamt 1,24 Milliarden Lieferungen ab. Dies deutet auf eine starke Erholung nach zwei schwierigen Jahren des Rückgangs hin. Für 2025 wird weiter von einem Wachstum ausgegangen, allerdings wohl nicht mehr im Bereich von 6 Prozent, sondern niedriger. Die meisten Smartphones können mittlerweile länger genutzt werden und damit kaufen Verbraucher auch weniger Geräte.

„Das starke Wachstum im Jahr 2024 zeigt die Widerstandsfähigkeit des Smartphone-Marktes, trotz anhaltender makroökonomischer Herausforderungen, Devisenproblemen in Schwellenländern, anhaltender Inflation und verhaltener Nachfrage“, sagte Nabila Popal, Senior Research Director für Worldwide Client Devices bei IDC. „Die Anbieter haben ihre Strategien erfolgreich angepasst, um das Wachstum voranzutreiben, indem sie sich auf Werbeaktionen, die Einführung von Geräten in verschiedenen Preissegmenten, zinsfreie Finanzierungspläne und aggressive Inzahlungnahmen konzentrierten – was die Premiumisierung förderte und Low-End-Geräte besonders in China und Schwellenländern unterstützte. Obwohl wir für 2025 optimistisch bleiben, hat die Bedrohung durch neue und erhöhte Zölle der neuen US-Regierung die Unsicherheit in der Branche verstärkt, was einige Akteure dazu veranlasst hat, präventive Maßnahmen zu ergreifen, um Risiken zu mindern; bislang war der Einfluss jedoch minimal.“

Während Apple und Samsung ihre Spitzenpositionen im vierten Quartal und im gesamten Jahr beibehielten, verzeichneten beide Unternehmen Rückgänge im Jahresvergleich, und ihre Marktanteile schrumpften aufgrund des aggressiven Wachstums chinesischer Anbieter in diesem Jahr, die den Gesamtmarkt durch die Fokussierung auf Low-End-Geräte, schnelle Expansion und Entwicklung in China antrieben. Apple verkaufte im 4. Quartal sogar fast 4 Millionen weniger iPhone als im Vorjahr und damit sinkt der Marktanteil um mehr als 4 Prozent im Vergleich zu 2024. Bei Samsung sind es etwas mehr als 1 Millionen weniger Geräte, die verkauft werden konnten.

Neben Apple und Samsung belegte Xiaomi im Quartal und im Jahr den dritten Platz mit der höchsten Wachstumsrate unter den Top 5. Transsion belegte den vierten Platz, war jedoch im Quartal gleichauf mit vivo und im Jahr mit OPPO, da der Wettbewerb zwischen den drei Unternehmen intensiviert wurde.