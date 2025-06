Samsung Galaxy Watch 8: Größere Akkus als beim Vorgänger

Der Akku der Samsung Galaxy Watch 8 mit der Modellnummer „EB-BL320ABY“ wurde in der UL Demko-Datenbank gefunden, die Sicherheits- und Qualitätsprüfungen für Elektronik durchführt. Dasselbe Modell erschien auch auf der indischen BIS-Zertifizierungswebsite und gehört vermutlich zur kleineren Galaxy Watch 8 (Variante SM-L320).

In der UL Demko-Datenbank wurde zudem der Akku „EB-BL505ABY“ entdeckt, der bereits vor Monaten bei SafetyKorea aufgetaucht war und wahrscheinlich zur größeren Galaxy Watch 8 (Variante SM-L505) gehört.

Der 312-mAh-Akku dürfte für das 40-mm-Modell gedacht sein, während der 435-mAh-Akku vermutlich das 44-mm-Modell antreibt. Beide Akkus sind größer als die der Galaxy Watch 7 (300 mAh für 40 mm, 425 mAh für 44 mm). Die tatsächlichen Auswirkungen der größeren Akkus sind noch abzuwarten.

Galaxy Watch 8: FCC Zertifizierung bestätigt LTE Modell

Bei der FCC ist eine LTE Variante der Galaxy Watch 8 aufgetaucht. In der Zertifizierung werden die Modellnummern SM-L335F und SM-L335U genannt und dazu gibt es SAR Werte – also einen deutlichen Hinweis auf Mobilfunk.

Samsung wird also auch bei der Galaxy Watch 8 wieder Modelle mit Mobilfunk anbieten. Das ist aber auch nicht wirklich überraschend, sondern war so erwartet worden – nun gibt es aber nochmal die offizielle Bestätigung über die FCC.

Akku der neuen Smartwatch bereits aufgetaucht

Samsung scheint den Smartwatch-Markt bald mit der 8. Version der Galaxy Watch pushen zu wollen, den die technische Entwicklung ist bereits sehr weit. Kürzlich wurde eine Batterie für eine günstige Version der Galaxy Watch 8 in der Datenbank von Safety Korea entdeckt, was auf eine baldige Veröffentlichung hindeutet. Zwei weitere Batteriemodelle, vermutlich für die Galaxy Watch 8 und die Watch 8 Classic, wurden ebenfalls gesichtet. Die Galaxy Watch 8-Serie soll voraussichtlich zusammen mit dem Z Flip 7 und Fold 7 im Juli 2025 auf den Markt kommen. Wenn das zutrifft, werden die neuen Smartwatch einen Akku mit 312 mAh Leistung bekommen.

Es wird wieder rund bei der Galaxy Watch 8

Die Samsung Galaxy Watch 8 ist noch in der Entwicklung, aber es gibt bereits einige interessante Gerüchte und Leaks darüber. Die Veröffentlichung wird voraussichtlich im Juli 2025 stattfinden, und der Preis wird bei etwa 290 Euro beginnen, ähnlich wie bei der Galaxy Watch 7. Es gibt Hinweise darauf, dass Samsung möglicherweise eine quadratische Form für das neue Design in Betracht zieht, was einen großen Unterschied zu den traditionellen runden Designs darstellen würde. Fans dürfte dies freuen, denn die runde Uhr hat nach wie vor viele Fans.

Ein besonders spannendes Gerücht ist die mögliche nicht-invasive Blutzuckermessung, was eine Revolution für Diabetiker darstellen könnte. Diese Technologie könnte es ermöglichen, den Blutzuckerspiegel ohne den Einsatz von Nadeln oder anderen invasiven Methoden zu überwachen, was das tägliche Leben vieler Menschen erheblich erleichtern würde. Allerdings bleibt offen, ob diese Technik dann auch in Deutschland zum Einsatz kommt oder nur in anderen Staaten die Zulassung erhält.

Ein weiteres Gerücht ist die mögliche Verwendung von MicroLED-Technologie, die zu einer besseren Helligkeit, Kontrast und Energieeffizienz im Vergleich zu den aktuellen OLED-Displays führen würde. Diese Technologie könnte das Display der Galaxy Watch 8 zu einem der besten auf dem Markt machen, mit klaren und lebendigen Farben, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung.

Es wird auch spekuliert, dass Samsung die Akkulaufzeit verbessern könnte, möglicherweise durch einen effizienteren Prozessor und eine größere Batterie. Dies wäre eine willkommene Verbesserung, da die Akkulaufzeit bei Smartwatches oft ein kritischer Punkt ist.

Schließlich gibt es Gerüchte, dass das klassische Modell mit der rotierenden Lünette zurückkehren könnte, was bei den Fans sehr beliebt war. Diese Funktion ermöglicht eine einfache und intuitive Navigation durch die Menüs der Uhr und könnte ein wichtiges Verkaufsargument für die Galaxy Watch 8 sein.

VIDEO Die Gerüchte zur Galaxy Watch 8

Galaxy Watch 8 Classic Leaks: Rotating Bezel Making a Comeback in 2025?

