Honor Magic7 pro: bessere Verkaufszahlen als im Vorjahr

Honor hat die neuen Honor Magic7 pro fast zeitgleich mit dem Start der Galaxy S25 auf den Markt gebracht und tritt damit ziemlich mutig gegen den Platzhirsch an. Den Verkaufszahlen scheint das nicht geschadet zu haben, denn nach Angaben des Unternehmens liegen die Verkäufe fast doppelt so hoch wie im Vorjahr. Das Unternehmen verkaufte 76 Prozent mehr Geräte als beim Magic6 Pro. Das Honor Magic7 pro scheint also gut bei den Kunden anzukommen und eine Alternative zu den anderen Marken auf dem Markt zu sein.

HONOR schreibt zu den Absatzzahlen der neuen Modelle:

Bereits in den ersten 48 Stunden nach Markteinführung erreichte HONOR europaweit einen Verkauf von 76 % mehr Geräten als beim Magic6 Pro im Vorjahr. Auch die Verkaufsdaten vom Online-Shop HONOR.com zeigten eine erfolgreiche Bilanz: Während der ersten 24 Stunden nach Markteinführung anderer wichtiger Flaggschiffgeräte in der vierten Kalenderwoche erreichte HONOR einen Verkaufsanstieg von 31 % im Vergleich zum Vortag. Diese Entwicklung zeigt deutlich, dass das HONOR Magic7 Pro das Potenzial zum Must-have-Android-Gerät des Jahres 2025 hat. Zudem scheinen Kunden von anderen Herstellern bereits abzuwandern – das Marktangebot bestimmt die Kaufentscheidung.

Dabei richtet sich das Honor Magic7 pro mit einem Verkaufspreis von 1.299 Euro eher an Premium-Kunden, die nach der neusten Technik suchen. In dem Bereich haben Apple und Samsung ein starkes Standing und treue Kunden. Das Honor dennoch gute Verkaufszahlen und ein deutliches Wachstum melden kann, zeigt, dass die Marke mittlerweile im etablierten Bereich angekommen ist.