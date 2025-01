Apple Quartalszahlen: neuer Rekordumsatz, iPhone schwächelt

Apple hat die Quartalszahlen für das Weihnachtsquartal 2024 veröffentlicht und kann auf ein neues Rekordquartal zurückblicken. Der Umsatz stieg auf mehr als 124 Milliarden US Dollar an und liegt damit ca. 4 Prozent über den Zahlen aus dem Vorjahr. Unter dem Strich hat Apple mehr als 58 Milliarden US Dollar in diesen 3 Monaten verdient.

„Heute meldet Apple unser bestes Quartal aller Zeiten mit einem Umsatz von 124,3 Milliarden US-Dollar, 4 Prozent mehr als im Vorjahr“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. „Wir waren begeistert, unseren Kunden während der Weihnachtszeit unser bisher bestes Produkt- und Serviceangebot bieten zu können. Durch die Leistung von Apple-Silizium erschließen wir mit Apple Intelligence neue Möglichkeiten für unsere Benutzer, die Apps und Erlebnisse noch besser und persönlicher machen. Und wir freuen uns, dass Apple Intelligence diesen April in noch mehr Sprachen verfügbar sein wird.“

„Unser Rekordumsatz und unsere starken operativen Margen führten dazu, dass der Gewinn pro Aktie mit einem zweistelligen Wachstum einen neuen Rekord erreichte und wir über 30 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückgeben konnten“, sagte Kevan Parekh, CFO von Apple. „Wir freuen uns auch, dass unsere installierte Basis an aktiven Geräten über alle Produkte und geografischen Segmente hinweg ein neues Allzeithoch erreicht hat.“

Alle Bereiche konnten dabei zulegen – bis auf die Umsätze beim iPhone. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr sogar leicht zurück gegangen. Apple hat zwar immer noch fast 70 Milliarden US Dollar Umsatz allein mit den Verkäufen der iPhone Modelle gemacht, aber im Vorjahr war es nochmal eine halbe Milliarde mehr Umsatz in diesem Bereich.

Der Bereich Services wächst dagegen weiter stark. Apple kann in diesem Segment mehr als 3 Milliarde Euro mehr umsetzen als im Vorjahr. Die Kunden nutzen die iPhone und iPad zunehmen, um Inhalte zu kaufen und davon profitiert Apple zunehmen.