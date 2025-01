Apple: weiterhin Absatz-Probleme in China

Die neuen Apple Quartalszahlen sehen sehr gut aus. Apple kann auf fast allen Märkten wachsen, aber China ist nach wie vor ein Problem für das Unternehmen. Die Umsatzzahlen sind im Weihnachtsquartal in diesem Regionen weiter gefallen.

In China sankt der Umsatz des Unternehmens um mehr als 2 Milliarden US Dollar von 20 Milliarden auf 18 Milliarden US Dollar. Im restlichen Teil von Asien gab es dagegen ein sehr leichtes Wachstum.

Ein Hauptgrund dafür ist der wachsende Wettbewerb durch lokale Smartphone-Hersteller wie Huawei, die Marktanteile gewinnen und Apple unter Druck setzen. Durch das Embargo gegen Huawei konnte die USA den Hersteller zwar international schwächen, aber in China ist Huawei weiter stark und verkauft viele Geräte mit dem eigenen Harmony Betriebssystem. Apple hat hier also starke Konkurrenz. Auch die Maßnahmen des Unternehmens (wie massive Rabatte) konnte bisher diesen Trend nicht umdrehen.

Ein weiteres Problem ist, dass das neue KI-Feature „Apple Intelligence“ die iPhone-Nachfrage nicht signifikant steigern konnte. Der Umsatz in China ist im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025 um 11 Prozent auf 18,5 Milliarden Dollar geschrumpft, weit unter den erwarteten 20,9 Milliarden Dollar.

Es bleibt abzuwarten, wie die Entwicklung 2025 verlaufen wird. Aktuell scheint Apple keine wirkliche Lösung für die Konkurrenz in China zu haben und innovative Geräte wie faltbare Modelle oder andere Ansätze, mit denen man Huawei Paroli bieten könnte, fehlen aktuell noch.