Samsung Galaxy S25: Neuer One‑UI 8.5‑Beta Build online

Die Galaxy‑S25‑Serie erhält einen weiteren Hinweis auf den bevorstehenden Fortschritt der One‑UI‑8.5‑Beta: Auf dem Testserver ist ein neues Build aufgetaucht. Die Version wechselt von ZYLL zu ZYLN und trägt die Kennungen S938BXXU7ZYLN / S938BOXM7ZYLN / S938BXXU7CYLN. Die Builds ändern sich derzeit in hoher Frequenz, was deutlich zeigt, dass sich alles auf die Veröffentlichung der dritten Betaversion zubewegt.

Dezember-Update in Korea bereits online

Das ging schneller als gedacht: In Südkorea ist bereits das Dezember‑Update für das Galaxy S25 erschienen. Die neue Firmware trägt die Build‑Version S938NKSS7BYKG und wird dort offenbar schon an erste Geräte verteilt. Dass Samsung das Update so früh bereitstellt, sorgt für einiges an Aufmerksamkeit, denn viele Nutzer hatten zunächst mit einer späteren Veröffentlichung gerechnet.

Nun richtet sich der Blick auf den weiteren Verlauf: Es besteht die Hoffnung, dass Samsung im Anschluss auch die Beta von One UI 8.5 freigibt. Die Erwartungen sind entsprechend hoch, da die kommende Version voraussichtlich mehrere Funktionsverbesserungen und Optimierungen mitbringen wird. Ob die Beta tatsächlich noch heute startet, bleibt abzuwarten – die frühe Verfügbarkeit des Dezember‑Updates lässt jedoch vermuten, dass sich hinter den Kulissen bereits einiges bewegt.

OneUI 8 Rollout in Europa gestartet

Samsung hat mit dem offiziellen Rollout von One UI 8 für die Galaxy S25-Serie in Europa begonnen, konkret für Geräte mit dem EUX-CSC. Für Deutschland gibt es auch erste Bestätigungen für das Update

Die neue Benutzeroberfläche basiert auf Android 16 und bringt eine Vielzahl an Verbesserungen mit sich, darunter erweiterte KI-Funktionen, ein optimiertes Design für unterschiedliche Gerätegrößen sowie ein überarbeitetes Sicherheitskonzept. Die Firmware trägt die Build-Nummer S938BXXU5BYI3/S938BOXM5BYI3/S938BXXU5BYI3 und steht zunächst für das Galaxy S25 Ultra zur Verfügung. Nutzer können das Update manuell über die Einstellungen unter „Software-Update“ abrufen und installieren.

Zwei neue Funktionen in der Beta-Version entdeckt

Im neuesten Beta-Build ZYH9 für die Galaxy S25-Serie bringt Samsung zwei bemerkenswerte Neuerungen, die bisher nur den faltbaren Modellen vorbehalten waren. Die erste ist die erweiterte „Now Brief“-Funktion, die nun nicht nur personalisierte Tageszusammenfassungen liefert, sondern diese auch vorlesen kann. Nutzer erhalten damit eine akustische Übersicht über Termine, Nachrichten und Wetter – ideal für Situationen, in denen der Blick aufs Display gerade nicht möglich ist.

Die zweite Innovation betrifft die Galerie-App: Mit dem neuen „Audio Eraser“-Tool lassen sich störende Hintergrundgeräusche aus Videos entfernen. Ob Wind, Straßenlärm oder ungewollte Stimmen – die Funktion erkennt und reduziert sie automatisch, sodass die Tonspur deutlich klarer wirkt. Beide Features zeigen Samsungs Fokus auf Alltagstauglichkeit und Nutzerkomfort.

Der finale Rollout von One UI 8 mit diesen Funktionen wird für September erwartet. Damit rückt die Galaxy S25-Serie noch näher an die Premium-Erfahrung der Fold-Modelle heran – und macht sie für ein breiteres Publikum attraktiver.

One UI 8 Update macht Probleme

Samsung hat One UI 8 immer noch nicht für die Samsung Galaxy S25 Serie ausgerollt und das könnte daran liegen, dass Nutzer nach wie vor von größeren Fehlern in der aktuellen Test-Version (One UI 8 (BYG3)) berichten. Die Geräte starten teilweise ohne Grund neu und es gibt DPI-Probleme beim Display. Samsung hat derzeit also alle Hände voll zu tun, die Fehler zu fixen, die es in der Version noch gibt es und dies dürfte den Rollout verzögern. Daher ist offen, wann genau die neuste Variante von One UI für die Galaxy S25 Serie verteilt wird.

UPDATE Samsung hat auf den Testservern eine neue Version aufgespielt. Diese ist 1319.27 MB groß und hat die Endung ZYG5 (S938BXXU5ZYG5/S938BOXM5ZYG5/S938BXXU5BYG5). Dies dürfte dann die Beta4 für die Modelle werden und hoffentlich sind darin die Probleme gefixt.

Juni-Sicherheitsupdate steht bereit

Samsung hat für Europa das Juni-Sicherheitsupdate freigeschaltet (EUX CSC) und man kann daher die Modelle auf den neusten Stand bei den Sicherheitspatches bringen.Größere Neuerungen gibt es aber nicht. Diese sind auch nicht zu erwarten und werden wohl erst mit dem Update auf One UI 8 kommen. Einen Fahrplan für One UI 8 und Android 16 gibt es aber bisher nicht.

Android 16 + One UI 8 Beta verfügbar

Samsung hat offiziell die Beta-Version für One UI 8 für die Galaxy S25 Modelle gestartet. Alle Geräte der Serie bis auf das Galaxy S25 Edge können daher nun über das Beta-Programm testen, welche Neuerungen Android 16 und One UI 8 bietet.

Um mit dem Galaxy S25 am One UI 8 Beta-Test teilzunehmen:

Samsung Members App installieren (Galaxy Store/Google Play). Prüfe, ob dein Gerät ungebrandet ist (Einstellungen > Telefoninfo > Softwareinformationen). In der Samsung Members App nach dem „One UI 8 Beta“-Banner suchen, registrieren. Gehe zu Einstellungen > Software-Update > Herunterladen und installieren, um die Beta zu installieren. Wichtig: Sichere Daten, da Beta-Software instabil sein kann. Feedback über die App geben.

Das Programm ist aktuell in Ländern wie Deutschland, Südkorea, Großbritannien, USA, Polen, Indien und China verfügbar. Weitere Länder könnten folgen. Die Teilnahme ist möglicherweise auf eine begrenzte Anzahl von Nutzern beschränkt, daher solltest du dich schnell registrieren.

UPDATE Es gibt eine neuen Beta-Build auf den Testservern. Das könnte darauf hindeuten, dass bald ein Update für den Beta Test kommt. Die Build Version hat die Endung ZYF1 und die Buils lauten wie folgt: S938BXXU4ZYF1/S938BOXM4ZYF1/S938BXXU4BYF1

April-Sicherheitsupdate ist gestartet – nun auch international

Samsung hat den Sicherheitspatch für Android für die Galaxy S25 Serie gestartet und verteilt aktuell das Update der Modelle auf den neusten Sicherheitsstand vom April. Das Rollout scheint dabei weltweit zu laufen, es kann sich für deutsche Galaxy S25 Nutzer also lohnen zu prüfen, ob auch bereits ein Update für die eigenen Geräte angezeigt wird.

UPDATE Bei den internationalen Modellen gab es eine deutliche Verzögerung. Mittlerweile läuft aber auch global der Rollout des April Update für die Galaxy S25 Serie. Für Deutschland gibt es aber immer noch keine Bestätigung. Falls ihr bereits eine neue Version bekommen habt – gerne in den Kommentaren eine Hinweis hinterlassen.

Unklar ist aktuell der Stand bei den Galaxy S25 Ultra Modellen. Viele Nutzer beklagen, dass bei ihnen noch kein Update angezeigt wird. Wir gehen aber davon aus, dass auch die Samsung Galaxy S25 Ultra zeitnah das Update auf den neusten Sicherheitslevel bekommen werden.

Warten auf das März-Update

Das März-Update für die Galaxy S25 Modelle ist weiter nicht verfügbar, aber auf den Testservern wurde zumindest eine neue Version aufgespielt (Build Version: S938NKSU1AYC4/ S938NOKR1AYC4/ S938NKSU1AYC3). Eventuell ist dies bereits der Kandidat für das Update auf den März-Sicherheitslevel, wenn sich beim Testen keine Probleme ergeben.

Erstes Update steht zur Verfügung

Das Samsung Galaxy S25 wird richtig viele Updates bekommen und Samsung hat in Korea damit begonnen, das erste Update auszurollen. Es handelt sich dabei aber in erster Linie um das Sicherheitsupdate für den Februar und dazu gibt es einige Fehler, die beseitigt wurden, Größere Neuerungen bringt dieses Update daher nicht, dennoch sollte man es zeitnah einspielen, um die Modelle sicher zu halten.

Sicherheitsupdates bei Android sind wichtig, um die Sicherheit und den Schutz der Nutzerdaten zu gewährleisten. Sie helfen dabei, Schwachstellen im System zu schließen, die von Hackern ausgenutzt werden könnten. Diese Updates beheben Sicherheitslücken, die von Malware und anderen schädlichen Programmen ausgenutzt werden könnten, um auf persönliche Daten zuzugreifen oder das Gerät zu kompromittieren. Zudem sorgen Sicherheitsupdates dafür, dass das Betriebssystem und die installierten Apps reibungslos und sicher funktionieren. Ohne regelmäßige Sicherheitsupdates könnten Benutzer anfälliger für Angriffe und Datenschutzverletzungen sein. Daher ist es wichtig, diese Updates regelmäßig zu installieren, um die Integrität und Sicherheit des Geräts zu gewährleisten.

So spielt man ein Update beim Samsung Galaxy S25 ein

Ein Update auf dem Samsung Galaxy S25 ist ganz einfach. Hier sind die Schritte, die du befolgen kannst:

Öffne die Einstellungen deines Samsung-Geräts. Gehe zu „Software-Update“ oder „Systemupdate“. Tippe auf „Herunterladen und Installieren“. Dein Gerät wird nun nach verfügbaren Updates suchen. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Update zu installieren. Achte darauf, dass dein Gerät mit dem WLAN verbunden ist und ausreichend Akku hat, bevor du mit dem Update beginnst.

Wenn ein Update verfügbar ist, wird es automatisch heruntergeladen und installiert.

Wir empfehlen aber vor der Installation auf jeden Fall noch ein Backup zu machen. Damit hat man die eigenen Daten gesichert, falls es beim Update doch Probleme geben sollte ( der reine Download einer neuen Version kann auch ohne Backup vorgenommen werden).