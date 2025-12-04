Samsung One UI 8.5: Mega-Leak mit der kompletten Neuerungsliste

Das komplette Changelog von One UI 8.5 wurde geleakt. Damit ist jetzt bereits klar, was Samsung in der neuen Version plant und welche Veränderungen es geben wird.

Quick Share

Unerwünschte Freigabeanfragen vermeidenSie können Quick Share jetzt so einstellen, dass Sie nur Dateien von anderen Geräten empfangen, die mit Ihrem Samsung Account oder Google Account angemeldet sind.

Vorschläge zur FotofreigabeTeilen Sie Fotos schneller mit den richtigen Personen. Wenn Sie Bilder teilen, die Freunde oder Familie enthalten, erkennt Quick Share, wer darauf zu sehen ist, und schlägt vor, diese direkt mit den betreffenden Personen zu teilen.

Start- und Sperrbildschirme

Automatisches Layout des SperrbildschirmsHintergrundbilder mit Bildern von Menschen oder Haustieren passen jetzt jedes Mal perfekt. Wenn Sie ein Foto für Ihren Sperrbildschirm auswählen, passt das Layout die Uhr und die Benachrichtigungen automatisch an, sodass wichtige Teile des Bildes nicht verdeckt werden.

Anpassbarere Uhr-SchriftartenPersonalisieren Sie die Uhr Ihres Sperrbildschirms. Sie können jetzt auch die Dicke der Schriftarten nach Belieben anpassen.

Wetter

Erweitertes Wetter-WidgetÜberprüfen Sie schnell die erwarteten Niederschläge im Wetter-Widget auf Ihrem Startbildschirm. Das Widget zeigt jetzt eine Grafik, wenn in den nächsten Stunden Niederschlag erwartet wird.

PollenindexÜberprüfen Sie, wie viele Pollen sich in der Luft befinden, um Ihre Allergien besser zu behandeln. Sie können die Pollenwerte für Bäume, Gräser und Ambrosia überprüfen.

Akku und Energie

Überarbeitete Akku-InformationenSehen Sie die Nutzung Ihres Akkus klarer. Die neu gestalteten Akku-Einstellungen machen es einfacher, die verbleibende Ladezeit, den Ladestatus und die tägliche Nutzung der letzten Woche zu überprüfen.

Verbesserte EnergiesparfunktionNutzen Sie die Energiesparfunktion, damit Ihr Akku länger hält, ohne aufgeladen werden zu müssen. Wählen Sie „Standard“ für moderate Einsparungen und anpassbare Limits oder „Maximum“, um alle nicht-essenziellen Funktionen zu deaktivieren und die Akkulaufzeit so lange wie möglich zu verlängern.

Barrierefreiheit (Accessibility)

Einfache Steuerung von Bluetooth-HörgerätenGreifen Sie direkt über die Barrierefreiheit-Einstellungen auf die Einstellungen für Ihre Bluetooth-Hörgeräte zu. Ein Pop-up-Fenster wird angezeigt, über das Sie Ihr Hörprogramm ändern, Umgebungsgeräusche ein- oder ausschalten können, und mehr.

Vergrößerungssteuerung mit Maus oder TastaturBehalten Sie im vergrößerten Zustand mit diesen neuen Optionen den Überblick. Sie können den vergrößerten Bereich dem Cursor folgen lassen, während Sie tippen, oder den Fokus mit der Tastatur ändern. Wenn Sie eine Maus verwenden, können Sie den vergrößerten Bereich verschieben, um den Mauszeiger an den Rand des Bildschirms zu bringen.

Dwell Action und Corner ActionsDie „Dwell Action“ (Verweildauer-Aktion) nach der Zeigerstopp-Funktion wurde in zwei Funktionen unterteilt. Mit Dwell Action können Sie benutzerdefinierte Aktionen einstellen, wenn Ihr Mauszeiger für eine bestimmte Zeit stillsteht. Mit Corner Actions (Ecken-Aktionen) können Sie verschiedene Aktionen für jede Ecke des Bildschirms festlegen.

Weitere Verbesserungen

Anpassbareres SchnellbedienfeldOrdnen Sie Ihre Schnelleinstellungen genau so an, wie Sie es möchten. Sie können jetzt die Steuerelemente im Schnellbedienfeld hinzufügen, entfernen, neu anordnen und organisieren.

Frühe ErinnerungenErhalten Sie Benachrichtigungen, bevor Ihre Erinnerungen fällig sind, um sicherzustellen, dass Sie wichtige Aufgaben nicht vergessen. Sie können wählen, wie weit im Voraus Sie eine Benachrichtigung für jede Erinnerung erhalten möchten.

Partielle BildschirmaufnahmeNehmen Sie nur das auf, was Sie in Ihren Bildschirmaufnahmen benötigen. Sie können jetzt nur den Teil des Bildschirms auswählen, den Sie aufnehmen möchten.

Taschenrechner-VorschlägeSparen Sie Zeit bei Berechnungen. Zahlen und Formeln, die in Ihre Zwischenablage kopiert wurden, werden vorgeschlagen, wenn Sie den Taschenrechner öffnen, sodass Sie sie mit einem schnellen Tipp eingeben können.

Fenstergrößen in DeX beibehaltenDeX merkt sich jetzt die App-Fenstergrößen und -positionen. Wenn Sie eine App erneut öffnen, wird sie genau so angezeigt, wie Sie sie zuletzt verlassen haben.

Uhr

Wetteralarm-HintergründeWachen Sie mit einem Alarm auf, der Sie auf das Wetter des Tages vorbereitet. Ihr Alarmbildschirm kann jetzt die aktuellen Wetterbedingungen als Hintergrund anzeigen, wenn er klingelt.

Zeitzonen-KonverterVergleichen Sie Zeitzonen auf der ganzen Welt. Ein neuer Schieberegler in der Uhr-App macht es einfach, den Zeitunterschied zwischen Orten auf der ganzen Welt zu überprüfen.

Samsung Health

Erweiterte wöchentliche BerichteSehen Sie ein umfassenderes Bild Ihrer wöchentlichen Gesundheitsdaten. Wöchentliche Berichte enthalten jetzt Daten von Ihrem Medikations-Tracker und Ihren Achtsamkeitssitzungen.

Verbesserte Sharing ExperienceTeilen Sie Ihre Workouts auf Ihre Weise. Mischen und gleichen Sie Ihre Trainingsstatistiken mit Fotos von Ihrem Workout ab, um den perfekten Social-Media-Post zu erstellen.

Meditationsstart über Ihre WatchFinden Sie Ruhe direkt über Ihr Handgelenk. Sie können jetzt empfohlene oder favorisierte Meditationen direkt auf Ihrer Galaxy Watch starten, ohne Ihr Telefon in die Hand nehmen zu müssen.

Antioxidantienmessungen über Ihre WatchÜberprüfen Sie Ihren Antioxidantien-Level jederzeit direkt über Ihre Galaxy Watch, auch wenn sie nicht mit Ihrem Telefon verbunden ist. Funktioniert mit Galaxy Watch8 und Galaxy Watch Ultra.

Sicherheit und Datenschutz

DiebstahlschutzSchützen Sie Ihr Telefon und Ihre Daten, falls es verloren geht oder gestohlen wird. Das Aktivieren der gescheiterten Authentifizierungssperre sperrt das Telefon automatisch, falls zu viele fehlgeschlagene Versuche unternommen werden, Ihre Identität mithilfe von Fingerabdrücken, PIN, Muster oder Passwort zu überprüfen. Der Identitätsschutz schützt auch vor weiteren Einstellungen.

Auto-Blocker vorübergehend deaktivierenWenn Sie den Sicherheitsmechanismus des Auto-Blockers vorübergehend deaktivieren müssen, können Sie dies jetzt über eine neue Option tun, die ihn nach 30 Minuten automatisch wieder einschaltet, damit Sie es nicht vergessen.

Galaxy AI

Kontinuierliche BilderzeugungErstellen Sie weiter, ohne aufhören zu müssen. Photo Assist lässt Sie jetzt KI-Bilder mit verschiedenen Foto-Assist-Funktionen generieren, ohne jede Iteration speichern zu müssen. Wenn Sie fertig sind, können Sie alle Ihre Kreationen in Ihrer Historie überprüfen und Ihre Favoriten auswählen.

Bixby

Intelligentere GerätesteuerungSprechen Sie mit Bixby in Ihren eigenen Worten. Bixby kann jetzt die von Ihnen benötigte Funktion oder Einstellung besser finden, auch wenn Sie keine exakten Befehle oder Funktionsnamen verwenden. Sagen Sie einfach, was Sie brauchen, und lassen Sie Bixby den Rest erledigen.

Fragen Sie jederzeit allesOb Sie eine schnelle Antwort oder detaillierte Informationen benötigen, fragen Sie Bixby einfach nach einer sofortigen Antwort. Sie müssen keine Zeit mehr mit mehreren Suchen oder dem Wechseln zwischen Apps verbringen.

GesprächsverlaufDas Zurückblicken auf vergangene Gespräche mit Bixby ist einfacher als je zuvor. Sie können Ihren Gesprächsverlauf jetzt jederzeit über das Seitenfenster im Vollbildmodus aufrufen.

Konnektivität

SpeicherfreigabeGreifen Sie auf Ihre Dateien zu. Dateien von Ihren anderen Samsung-Telefonen, -Tablets und -PCs sind in der App „Eigene Dateien“ auf Ihrem Telefon verfügbar. Sie können auch auf die Dateien Ihrer anderen Samsung-Geräte zugreifen, sogar auf Ihrem Fernseher.

Schnelle Verbindung zu Smart View-GerätenVerbinden Sie sich schneller mit Ihrem bevorzugten Display. Sie können jetzt eine Verknüpfung auf Ihrem Startbildschirm hinzufügen, um den Bildschirm Ihres Telefons sofort auf einen Fernseher oder ein anderes Displaygerät zu spiegeln.

Erweiterte Auracast-FunktionenEs ist einfacher denn je, mit Auracast zuzuhören und zu senden. Optionen sowohl für das Senden als auch für das Hören befinden sich jetzt im Menü „Audio Broadcast“ in den Einstellungen.

SprachübertragungenÜbertragen Sie Ihre Stimme an Personen um Sie herum. Zusätzlich zu Medien-Sound können Sie jetzt Ihre Stimme über das eingebaute Mikrofon Ihres Telefons übertragen.

One UI 8.5 Beta soll bereits am 8. Dezember starten

Nach aktuellen Informationen wird die Veröffentlichung von One UI 8.5 in mehreren Stufen erfolgen. Für Nutzer der ersten Phase, zu denen die USA, das Vereinigte Königreich, Korea und Deutschland zählen, ist der Start der Beta-Version für den 8. Dezember vorgesehen. Die zweite Phase soll am 22. Dezember folgen, zeitgleich mit der erwarteten Bereitstellung von Beta 2. Eine weitere Aktualisierung in Form von Beta 3 wird voraussichtlich um den 5. Januar erscheinen.

Bootloop und Netzwerkprobleme bei One UI 8.5 Beta

Mit dem Rollout der Beta-Version von One UI 8.5 auf Basis von Android 16 wollte Samsung neue KI-Funktionen, verbesserte Energiesteuerung und mehr Datenschutz bieten. Doch für viele Nutzer wurde das Update zum Problem: Berichte über Bootloops und gestörte mobile Datenverbindungen häufen sich – insbesondere bei Galaxy S22- und S23-Geräten.

Bootloop-Probleme: Geräte starten nicht mehr

Ein Bootloop bezeichnet den Zustand, in dem ein Smartphone beim Hochfahren in einer Endlosschleife hängen bleibt. Laut Nutzerberichten auf Plattformen wie Reddit, der Samsung Community und Netzwelt betrifft dieser Fehler:

Galaxy S22, S22+, S22 Ultra

Galaxy S23-Serie

Galaxy Z Flip4 und Fold4 (vereinzelt)

Die Ursache scheint ein Konflikt zwischen dem neuen Kernel von Android 16 und bestimmten Systemdiensten zu sein, insbesondere bei Geräten mit Exynos-Chips. Samsung hat das Update für die S22-Reihe vorübergehend gestoppt.

Kein mobiles Internet: SIM erkannt, aber keine Verbindung

Ein weiteres häufig gemeldetes Problem betrifft die mobile Datenverbindung:

SIM-Karte wird erkannt , aber es erfolgt keine Verbindung zum Mobilfunknetz .

, aber es erfolgt . Betroffen sind vor allem Nutzer mit Dual-SIM-Konfigurationen oder eSIMs .

oder . In einigen Fällen hilft ein manueller Netzwechsel oder das Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen – jedoch nicht dauerhaft.

Samsung hat das Problem intern bestätigt und arbeitet laut Community-Moderatoren an einem Hotfix. Ein temporärer Workaround besteht darin, die SIM zu entfernen und neu einzulegen oder das Gerät im abgesicherten Modus zu starten. Experten vermuten, dass die Probleme durch:

Fehlerhafte Treiberintegration im neuen Modem-Stack

im neuen Modem-Stack Inkompatibilitäten mit Netzbetreiberprofilen

Nicht vollständig migrierte Systemdienste beim OTA-Update

Samsung empfiehlt betroffenen Nutzern:

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen (nur bei Bootloop möglich über Recovery-Modus)

(nur bei Bootloop möglich über Recovery-Modus) Warten auf den Patch , der voraussichtlich Ende Oktober erscheinen soll

, der voraussichtlich Ende Oktober erscheinen soll Verzicht auf manuelle Updates via Odin, da diese die Garantie beeinträchtigen können

Ausblick: Stabilisierung bis November erwartet

Samsung hat die Verteilung von One UI 8.5 für kritische Modelle pausiert und testet derzeit intern eine korrigierte Firmware. Die finale Version mit Fixes wird voraussichtlich im November 2025 ausgerollt – zunächst für Galaxy S23 und Fold5, später für ältere Modelle.