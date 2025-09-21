Samsung One UI 8.5: größere Änderungen in der Testversion bereits zu sehen

Samsung arbeitet bereits intensiv an One UI 8.5 – dem nächsten großen Zwischenupdate seiner Benutzeroberfläche auf Basis von Android 16. Obwohl One UI 8 erst kürzlich mit der Galaxy-S25-Serie eingeführt wurde, sind bereits zahlreiche Leaks und Testversionen im Umlauf, die einen detaillierten Einblick in die geplanten Neuerungen geben. One UI 8.5 wird voraussichtlich Anfang 2026 gemeinsam mit der Galaxy-S26-Serie offiziell vorgestellt und könnte direkt ab Werk auf diesen Geräten laufen
Fokus auf Galaxy AI und Kontextintelligenz
Ein zentrales Element von One UI 8.5 ist die erweiterte Integration von Galaxy AI. Samsung plant, die KI-Funktionen deutlich auszubauen – mit kontextbezogenen Empfehlungen, verbesserten Sprachbefehlen und der Möglichkeit, mit mehreren digitalen Assistenten gleichzeitig zu interagieren. Die KI soll erkennen, was der Nutzer gerade tut (z. B. Schreiben, Surfen, Telefonieren) und passende Funktionen oder Vorschläge einblenden.
Samsung nimmt mit One UI 8.5 einige der größten Designänderungen seit Jahren vor. Die Benutzeroberfläche wird optisch überarbeitet und orientiert sich teilweise an Apples iOS 26 – etwa durch:
- Eine schwebende Zurück-Schaltfläche mit Schatteneffekt
- Verlegte Suchleiste im Einstellungsmenü (nun am unteren Bildschirmrand)
- Kompaktere Menüstruktur ohne Untertitel
- Verlaufseffekte an den Rändern von Menüs
- Pillenförmige Navigationselemente in Apps wie Telefon und Galaxy Themes
Diese Änderungen sollen die Bedienung intuitiver machen und gleichzeitig mehr Platz für Inhalte schaffen.
App-Updates und neue Funktionen
Auch die vorinstallierten Samsung-Apps erhalten funktionale Updates. Besonders auffällig sind:
- Galaxy Themes: Neuer Startbildschirm mit klarer Gliederung, großen Grafiken und pillenförmigen Buttons
- Gerätepflege: Breitere Statusanzeigen mit Prozentwerten, Emojis wurden durch Klartext ersetzt
- Studio-App: Verbesserter Videoeditor mit neuen Layouts und Story-Tab
- Telefon-App: Einführung einer Funktion ähnlich „Live Voicemail“ mit Echtzeit-Transkription
Unter der Haube bringt One UI 8.5 auch technische Verbesserungen. Ein neuer „Generational Concurrent Mark-Compact Garbage Collector“ soll die Rechenlast reduzieren, Animationen flüssiger machen und gleichzeitig Energie sparen.
Zeitplan und Verfügbarkeit
Die stabile Version von One UI 8.5 wird voraussichtlich mit der Galaxy-S26-Serie im Januar 2026 erscheinen. Danach erfolgt ein schrittweiser Rollout auf weitere Geräte – beginnend mit der S25-Reihe und ausgewählten Modellen der A- und Tab-Serie. Ein öffentliches Beta-Programm ist laut aktuellen Informationen nicht geplant. Wir gehen dabei davon aus, dass alle Samsung Smartphones, die One UI 8 bekommen auch für 8.5 qualifiziert sind. Sicher ist dies aber noch nicht.
Vergleich: One UI 8 vs. One UI 8.5
|Merkmal
|One UI 8
|One UI 8.5 (erwartet)
|Android-Basis
|Android 16
|Android 16
|KI-Integration
|Galaxy AI mit Kontextverständnis
|Erweiterte KI mit Multi-Assistenten
|Design
|Klare Icons, reduzierte Unordnung
|Schatteneffekte, schwebende Buttons
|Einstellungsmenü
|Klassisch mit Untertiteln
|Kompakter, Suchleiste unten
|Navigation
|Standard-Tabs
|Pillenförmige Dock-Navigation
|Telefon-App
|Standard Voicemail
|Live-Transkription von Voicemails
|Galaxy Themes
|Klassisch
|Neue Layouts, Story-Tab
|Gerätepflege
|Emojis, einfache Anzeigen
|Prozentwerte, Klartext, neue Grafiken
|Studio-App
|Basisfunktionen
|Erweiterte Bearbeitung, Story-Ansicht
|Leistung
|Optimiert für Android 16
|Neuer Garbage Collector für Effizienz
|Veröffentlichung
|September 2025
|Januar 2026 (mit Galaxy S26)
One UI 8.5 verspricht ein umfassendes Update, das nicht nur visuelle Neuerungen bringt, sondern auch die KI-Funktionen auf ein neues Niveau hebt. Samsung scheint sich dabei stark von Apple inspirieren zu lassen, ohne jedoch die eigene Identität aufzugeben. Die Kombination aus Designverfeinerung, intelligenterer Bedienung und effizienterer Performance macht One UI 8.5 zu einem der spannendsten Zwischenupdates der letzten Jahre.
