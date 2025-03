Honor will zum weltweit führender KI-Geräte Hersteller werden

Honor hat auf dem MWC 2025 in Barcelona eine neue Unternehmensstrategie vorgestellt. Das Unternehmen will zukünftig nicht nur Smartphone-Hersteller sein, sondern will international Anbieter eines als KI-Geräte-Ökosystems punkten. Das bedeutet, dass man zukünftig viel mehr Geräte in unterschiedlichen Bereichen anbieten will und diese Geräte jeweils mit KI Funktionen kommen werden.

„Es ist klar, dass die KI-Revolution das Paradigma der Geräteindustrie neugestalten wird – sie wird unsere Produktivität, unsere Gesellschaft und sogar unsere Kultur stärker denn je verändern“, sagte James Li, CEO von HONOR. „Ich rufe uns alle auf, uns zusammenzuschließen, um die vielfältigen Herausforderungen und Chancen der KI-Technologie anzugehen. Ich appelliere auch an die Branche, sich wirklich zu öffnen, damit wir diese aufregende KI-Zukunft vollständig annehmen können. Lasst es uns gemeinsam tun“, so Li.

Der erste Schritt hin zu diesem Ziel beginnt mit der Entwicklung eines intelligenten Smartphones. HONOR wird mit Partnern zusammenarbeiten, um technologische Grenzen zu öffnen und ein neues Paradigma für KI-Geräte in der Ära der KI-Agenten zu schaffen. Im nächsten Schritt wird HONOR Branchengrenzen überschreiten und ein neues Paradigma für das KI-Ökosystem in der physischen KI-Ära entwickeln. Das im ersten Schritt entwickelte intelligente Smartphone wird eine KI beinhalten, um das menschliche Potenzial zu maximieren. Weitere Geräte sollen dann folgen.

Dazu verpflichtete sich das Unternehmen, sieben Jahre Android-Betriebssystem- und Sicherheitsupdates für seine HONOR Magic-Serie bereitzustellen, beginnend auf dem EU-Markt.