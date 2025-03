Bereits 25 Jahre alt: Das Siemens C35

Das Siemens C35 war ein Mobiltelefon, das im Jahr 2000 von Siemens Mobile auf den Markt gebracht wurde. Es gilt als eines der erfolgreichsten Modelle des Unternehmens und war besonders in Deutschland sehr beliebt, vor allem als kompaktes Einsteigerhandy.

Das Siemens C35 war ein robustes und einfaches Gerät, das sich auf die Kernfunktionen eines Mobiltelefons konzentrierte, was es zu einem typischen Vertreter der frühen 2000er Jahre machte:

Display: Es hatte ein monochromes, alphanumerisches Display mit einer Auflösung von 101 x 54 Pixeln und konnte bis zu 5 Zeilen Text anzeigen. Kein Farbdisplay, sondern ein einfaches, kontrastreiches LCD, das für die damalige Zeit üblich war.

Netz: Dual-Band-GSM (900/1800 MHz), wodurch es in Europa weit verbreitet nutzbar war. Es unterstützte jedoch weder GPRS noch WAP, was es von späteren Modellen wie dem S35i unterschied.

Akku: Der NiMH-Akku hatte eine Kapazität von 500 mAh und bot eine Standby-Zeit von bis zu 180 Stunden oder eine Gesprächszeit von etwa 5 Stunden – solide Werte für ein Einsteigergerät.

Maße und Gewicht: Mit 118 x 46 x 21 mm und einem Gewicht von 116 Gramm (inklusive Akku) war es kompakt und handlich, was es besonders attraktiv machte.

Funktionen: Es bot Grundfunktionen wie SMS (mit T9-Vorlagesystem), einen Vibrationsalarm, einen Wecker, eine Uhr und einfache Spiele wie „Wayout“. Es hatte keine Kamera, keinen MP3-Player oder erweiterte Datenfunktionen – Features, die damals erst in höherpreisigen Modellen wie dem Siemens S35i auftauchten.

Besonderheiten: Das C35 war für seine Robustheit bekannt und wurde oft mit austauschbaren Xpress-On-Covern angeboten, die es optisch anpassbar machten. Es gab auch Varianten wie das C35i mit leicht verbesserten Funktionen (z. B. erweitertem Speicher für SMS).

Das C35 verwendet eine Standard-Mini-SIM (25 x 15 mm). Moderne SIM-Karten sind meist Micro- oder Nano-SIMs, können aber mit Adaptern kompatibel gemacht werden. Viele aktuelle Tarife setzen jedoch 3G/4G voraus, was das C35 nicht unterstützt. Das Siemens C35 ist ein Dual-Band-GSM-Handy (900/1800 MHz) und funktioniert ausschließlich im 2G-Netz. In Deutschland ist es daher noch nutzbar, so lange die 2G Netze noch aktiv sind.

Der Preis des Siemens C35

Bei der Markteinführung im Jahr 2000 kostete das Siemens C35 ohne Vertrag etwa 300 bis 350 DM (ca. 150–180 Euro). Mit einem Vertrag oder Prepaid-Paket war es oft deutlich günstiger, teilweise sogar für unter 100 DM erhältlich. Das war auch ein Grund für den großen Erfolg der Modelle. Besonders in Kombination mit Prepaid-Paketen (z. B. von D2 oder E-Plus) wurde es extrem erschwinglich und erreichte so eine breite Zielgruppe, darunter Jugendliche und Ersteinsteiger im Mobilfunk. Im Jahr 2025 liegt der Preis für ein gebrauchtes C35 bei Sammlern oder auf Plattformen wie eBay zwischen 20 und 50 Euro, je nach Zustand (mit oder ohne Originalverpackung, Ladegerät etc.).

Verkaufszahlen

Genaue, offizielle Verkaufszahlen für das Siemens C35 sind schwer zu finden, da Siemens damals keine detaillierten Modellstatistiken veröffentlichte. Dennoch gibt es Indizien für seinen Erfolg:

Marktanteil: Im Jahr 2000 war Siemens einer der führenden Handyhersteller in Deutschland, und das C35 wird oft als das kommerziell erfolgreichste Modell dieser Zeit genannt. Es profitierte vom Boom des Mobilfunks, als Handys vom Luxusgut zum Alltagsgegenstand wurden.

Im Jahr 2000 war Siemens einer der führenden Handyhersteller in Deutschland, und das C35 wird oft als das kommerziell erfolgreichste Modell dieser Zeit genannt. Es profitierte vom Boom des Mobilfunks, als Handys vom Luxusgut zum Alltagsgegenstand wurden. Schätzungen: Experten schätzen, dass das C35 weltweit mehrere Millionen Mal verkauft wurde, vor allem in Europa. In Deutschland dürfte es zusammen mit Prepaid-Paketen Hunderttausende Nutzer erreicht haben. Artikel aus der Zeit (z. B. von inside digital) bezeichnen es als „Kassenschlager“, was auf hohe Absatzzahlen hinweist.

Experten schätzen, dass das C35 weltweit mehrere Millionen Mal verkauft wurde, vor allem in Europa. In Deutschland dürfte es zusammen mit Prepaid-Paketen Hunderttausende Nutzer erreicht haben. Artikel aus der Zeit (z. B. von inside digital) bezeichnen es als „Kassenschlager“, was auf hohe Absatzzahlen hinweist. Kontext: Siemens hatte 2000 einen globalen Marktanteil von etwa 8 % im Handygeschäft, der später zurückging. Das C35 trug maßgeblich dazu bei, diesen Anteil zu halten, bevor Modelle wie das Nokia 3310 die Oberhand gewannen.

Das Siemens C35 war ein typisches Handy der Jahrtausendwende: einfach, zuverlässig und erschwinglich. Es verzichtete auf technische Spielereien, punktete aber mit Robustheit, langer Akkulaufzeit und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders in Deutschland wurde es durch Prepaid-Angebote zum Massenphänomen und bleibt vielen als Kultgerät in Erinnerung. Technisch war es kein Vorreiter, aber kommerziell ein Volltreffer, der Siemens kurzzeitig an die Spitze des deutschen Marktes brachte, bevor Nokia und der Preiskampf aus Asien die Oberhand gewannen.

VIDEO EIn Blicks ins Innere des Siemens C35

Siemens C35 disassembly

Dieses Video auf YouTube ansehen