Samsung Galaxy S25 Ultra: Akku-Laufzeiten weiterhin unzuverlässig

Die Nutzer der Samsung Galaxy S25 Ultra sind weiterhin teilweise unzufrieden mit der Akku Leistung der Premium-Modelle, denn diese fällt manchmal sehr unterschiedlich aus und es kann sein, dass die Geräte daher nur wenige Stunden nutzbar sind, bis der Akku zu schwach wird.

Im Samsung Forum schreibt ein Nutze beispielsweise zu seinem Samsung Galaxy S25 Ultra:

Meins ist sehr unzuverlässig, an manchen Tagen verbraucht es kaum Akkuleistung, an anderen ist es nach etwa 4 Stunden leer. Mir ist aufgefallen, dass es an manchen Tagen auch nicht lädt. Ich habe es gestern tagsüber aufgeladen, weil der Akkustand auf 15 % gefallen war, aber als ich es über Nacht aufgeladen habe, hat es nicht geladen, sodass es morgens bei 60 % lag. Ich bin mit diesem Telefon wirklich nicht zufrieden und bereue den Umstieg von meinem S20FE.