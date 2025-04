Apple: 600 Tonnen iPhone-Geräte ausgeflogen

Wie Reuters heute berichtete, hat Apple etwa 600 Tonnen iPhones von Indien in die USA geflogen, um hohe Importzölle auf in China produzierte Waren zu vermeiden. Man reagierte damit auf die jüngste Zollerhöhung, die US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, und verstärkte zugleich die Produktion in Indien, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren.

Man nutzte gecharterte Frachtflüge, um rund 1,5 Millionen iPhones aus Indien zu verschicken, so eine im Bericht genannte Quelle. Die Auslieferung erfolgte vom Flughafen Chennai im Bundesstaat Tamil Nadu, wo Apple mit Partnern wie Foxconn und Tata die Fertigung ausbaut.

Diese umfangreiche Lieferung war Teil einer Strategie, mit der man in den USA Lagerbestände aufbauen wollte, bevor neue Zölle greifen. Während Importe aus China mit einem Zollsatz von 125 % belegt wurden, unterliegen Waren aus Indien einem niedrigeren Satz von 26 %, der für 90 Tage – außer für China – ausgesetzt ist. Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle erklärte gegenüber Reuters: „Man wollte die Zölle umgehen.“

Hintergrund sind die Befürchtungen, dass durch die Zölle (mittlerweile 154% für China) die Preise für die iPhone deutlich steigen könnten. Im Gespräch sind Steigerungen von 600 bis 700 Dollar allein durch die Zölle, weil die Geräte größtenteils in China gefertigt werden. Mit dem Schritt versucht Apple, diese Steigerungen kurzfristig zu umgehen – dauerhaft wird das aber wohl keine Lösung sein.