Überraschung: Vodafone cancelt den beliebten Grundtarif

Vodafone hat heute wie angekündigt die neuen Callya Tarife im Prepaid Bereich eingeführt und unter anderem wurde dabei der Callya Digital Tarif beendet und durch den Callya Allnet L Tarif mit 60 GB Datenvolumen (zum gleichen Preis) ersetzt.

Es gibt aber auch noch eine Änderung, die bisher nicht so kommuniziert wurde. Der beliebte Callya Classic Tarif kann nicht mehr gebucht werden und wird durch den neuen Callya One Tarif ersetzt. Damit gibt es auch kein Angebot mit einer 9 Cent Abrechnung mehr. Stattdessen kostet jeder Nutzungstag 1 Euro (mit 50 MB Datenvolumen und kostenlosen Gesprächen und SMS). Damit kommen recht schnell höhere Kosten zusammen, wenn man den neuen Tarif mehrere Tage im Monat nutzt.

Auf der Webseite heißt es dazu:

Bislang war CallYa Classic unser einfachster Prepaid-Tarif. Und der einzige ohne Grundgebühr bzw. Tarifpreis. Sozusagen Prepaid in Reinform. Du zahlst keinen festen Preis. Bekommst dafür aber auch keine Flat für Telefon, SMS oder Internet. Stattdessen zahlst Du, was Du wirklich verbrauchst: 3 Cent pro MB beim Surfen, 9 Cent pro Minute beim Telefonieren und 9 Cent pro SMS – jeweils innerhalb Deutschlands. Diesen Tarif gibt es so nicht mehr. Aber wir haben einen neuen für Dich: CallYa One.

Unklar ist allerdings, was mit bereits gebuchten Callya Classic Tarifen geschieht. Eine automatische Umstellung in Callya One scheint rechtlich problematisch, da die Tarife doch sehr unterschiedliche Konditionen haben. Wahrscheinlich wie der Callya Classic daher intern für Bestandskunden doch weiter geführt und nur Neukunden haben keinen Zugriff mehr darauf. Sicher ist das aber nicht, unsere Anfrage an Vodafone dazu wurde bisher noch nicht beantwortet.

Grundsätzlich gilt aber: wer 5 Tage oder mehr im Monat den Tarif braucht, ist mit dem Callya Starter für 5 Euro besser unterwegs, weil es da für 5 Euro deutlich mehr Datenvolumen dazu gibt. Rechnet man es um bietet Callya One nur 250 MB Datenvolumen für 5 Euro – das ist vergleichsweise wenig.

