Nothing Phone 3 soll im dritten Quartal starten

Nach dem Start des Nothing Phone 3a wird wohl als nächste das normale Nothing Phone 3 erscheinen. Nothing Gründer Carl Pei hat auch bereits erste Hinweise zum Start gegeben. Nach seinen Angaben kommen die neuen Modelle im dritten Quartal 2025 – genauer ist er leider noch geworden.

Zum Nothing Phone 3 gibt es bereits einige Informationen, die größtenteils auf Aussagen des CEOs Carl Pei sowie Leaks und Gerüchten basieren. Hier ein Überblick über das, was bisher bekannt ist:

Technische Spezifikationen (Gerüchte)

Display : Es wird ein 6,77-Zoll-AMOLED-LTPO-Display mit 1,5K-Auflösung, 120 Hz Bildwiederholrate, 1600 Nits Helligkeit (High Brightness Mode) und bis zu 3000 Nits Spitzenhelligkeit erwartet.

: Es wird ein 6,77-Zoll-AMOLED-LTPO-Display mit 1,5K-Auflösung, 120 Hz Bildwiederholrate, 1600 Nits Helligkeit (High Brightness Mode) und bis zu 3000 Nits Spitzenhelligkeit erwartet. Prozessor : Gerüchte deuten auf einen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 hin, was das Phone 3 zu einem Flaggschiff machen würde.

: Gerüchte deuten auf einen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 hin, was das Phone 3 zu einem Flaggschiff machen würde. RAM und Speicher : Bis zu 12 GB RAM und 512 GB interner Speicher (nicht erweiterbar) werden spekuliert.

: Bis zu 12 GB RAM und 512 GB interner Speicher (nicht erweiterbar) werden spekuliert. Kamera : Es wird ein Triple-Kamera-Setup mit 50 MP (Hauptsensor), 50 MP (Ultraweitwinkel) und 50 MP (Periskop-Teleobjektiv mit 3x Zoom) erwartet. Die Frontkamera soll 32 MP haben. Videoaufnahmen könnten in 4K mit 30 oder 60 fps über alle Objektive möglich sein.

: Akku : Ein 5000 bis 5300 mAh Akku mit 50 W Schnellladen und 20 W kabellosem Laden wird vermutet.

: Ein 5000 bis 5300 mAh Akku mit 50 W Schnellladen und 20 W kabellosem Laden wird vermutet. Betriebssystem: Nothing OS 3.5 basierend auf Android 15, mit 4 Jahren Betriebssystem-Updates und 6 Jahren Sicherheitsupdates.

Design und Features

Das Nothing Phone 3 soll das charakteristische transparente Design und die Glyph-LEDs auf der Rückseite beibehalten, möglicherweise mit Verbesserungen.

Es wird erwartet, dass das Gerät neue KI-Features integriert, darunter ein „Nothing AI“-Assistent, der kontextbezogene Aufgaben unterstützt.

Gerüchte sprechen von „bahnbrechenden UI-Innovationen“ (Benutzeroberfläche), ohne genauere Details.

Möglicherweise wird es eine „Pro“-Variante geben, ähnlich wie bei der Phone (3a)-Serie, die Premium-Features für Nutzer mit höheren Ansprüchen bietet.

Preis

Der Preis ist noch unklar, aber basierend auf dem Nothing Phone 2 (Startpreis ca. 600 USD) wird ein Preis zwischen 600 und 700 USD spekuliert, abhängig von wirtschaftlichen Faktoren wie Zöllen.

In Indien wird ein Startpreis von etwa 45.000 INR (ca. 540 USD) erwartet.

Weitere Hinweise

Nothing hat bereits die Phone (3a) und (3a) Pro veröffentlicht, die als Midrange-Modelle positioniert sind. Das Phone 3 wird hingegen als Flaggschiff erwartet, mit deutlich leistungsstärkerer Hardware.

Die lange Pause seit dem Phone 2 (Juli 2023) deutet auf größere technische Fortschritte hin, da Nothing den jährlichen Upgrade-Zyklus durchbricht.

Nothing könnte eine „Community Edition“ oder ähnliche Projekte für das Phone 3 starten, wie es bei der Phone (3a) der Fall war, um Nutzer in Design und Marketing einzubinden.