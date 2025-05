Samsung: RAM Plus bekommt 12 GB Option

Mit der RAM Plus Option kann man bei Samsung internen Speicher als RAM freigeben und so zumindest aushilfsweise den RAM Speicher der Smartphones erhöhen. Bisher waren so maximal 8 GB zusätzlicher Speicher möglich. Mit One UI 8 scheint sich das zu ändern, denn dort zeigt sich eine neue Option.

Bei Sammobile schreibt man im Original dazu:

Samsung veröffentlichte RAM Plus 2021 als Lösung, um mehr Apps im Hintergrund aktiv zu halten und den Arbeitsspeicher von Galaxy-Smartphones und -Tablets, die ihn benötigen, virtuell zu erweitern. Bisher konnten Nutzer nicht mehr als 8 GB virtuellen Speicher zuweisen, doch Samsungs kommendes One UI 8-Update wird das ändern. […] Als wir die Samsung RAM Plus-Einstellungen in der frühen Version von One UI 8 auf unserem Galaxy Z Flip 6 überprüften, wurden wir mit einer zusätzlichen Option neben 2 GB, 4 GB und 8 GB begrüßt. Zu unserer Überraschung bietet One UI 8 eine Einstellung von 12 GB. Dies entspricht zufällig der Menge an physischem Arbeitsspeicher des Galaxy Z Flip 6.

Diese Neuerung könnte eine Reaktion auf die Anforderungen von Galaxy AI sein. Die Berechnungen der AI System verbrauchen sehr viel RAM und mit den zusätzlichen 12 GB könnte Galaxy AI schneller werden und auch größere Tasks direkt auf den Geräten ausführen können.