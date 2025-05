Google hat ein geheimes Spiel auf allen Pixel-Modellen versteckt

Der National Space Day in den USA wird am ersten Freitag im Mai gefeiert. Im Jahr 2025 fällt er auf den 2. Mai. Dieser Tag wurde ins Leben gerufen, um die Errungenschaften der Raumfahrt zu würdigen und das Interesse an Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik (STEM) zu fördern. Ursprünglich 1997 von der Lockheed Martin Corporation initiiert, wird er heute von verschiedenen Organisationen, Schulen und Raumfahrtbegeisterten genutzt, um die Bedeutung der Weltraumforschung zu betonen.

Google hat dazu heute den Hinweis auf ein verstecktes Raumschiff-Game gegeben, das auf allen Pixel-Smartphones implementiert ist und das man kostenlos nutzen kann, wenn man weiß, wo es zu finden ist.

Das Unternehmen schreibt selbst zur Vorgehensweise:

Geht einfach zu Einstellungen > Telefoninfo > Android-Version > tippt 5 Sekunden lang schnell auf Android-Version 15 > Haltet das neue Space-Symbol gedrückt, um zu spielen.