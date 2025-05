Apple: starkes Ergebnis für das zweite Quartal mit zweistelligem Wachstum im Servicebereich

Apple gab gestern die Finanzergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2025 bekannt, das am 29. März 2025 endete. Das Unternehmen verzeichnete einen Quartalsumsatz von 95,4 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, sowie einen verwässerten Quartalsgewinn pro Aktie von 1,65 US-Dollar, ein Plus von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die detaillierten Ergebnisse zeigen eine positive Entwicklung in verschiedenen Bereichen. Der Gesamtnettoumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal von 90,753 Millionen US-Dollar auf 95,359 Millionen US-Dollar. Betrachtet man die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2025, so beläuft sich der Gesamtnettoumsatz auf 219,659 Millionen US-Dollar, gegenüber 210,328 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Besonders erfreulich entwickelte sich der Servicebereich, der ein zweistelliges Wachstum verzeichnete. Die Umsätze mit Dienstleistungen stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal von 23,867 Millionen US-Dollar auf 26,645 Millionen US-Dollar. Auch über die ersten sechs Monate gesehen legten die Serviceumsätze deutlich von 46,984 Millionen US-Dollar auf 52,985 Millionen US-Dollar zu.

Der Umsatz mit Produkten trug ebenfalls zum positiven Ergebnis bei und stieg von 66,886 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf 68,714 Millionen US-Dollar. Für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres erhöhte sich der Produktumsatz von 163,344 Millionen US-Dollar auf 166,674 Millionen US-Dollar.

Tim Cook, CEO von Apple, kommentierte die Ergebnisse wie folgt: „Apple berichtet heute über starke Quartalsergebnisse, einschließlich eines zweistelligen Wachstums im Servicebereich. Wir haben uns gefreut, das iPhone 16e in unserer Produktpalette willkommen zu heißen und leistungsstarke neue Macs und iPads vorzustellen, die die außergewöhnlichen Fähigkeiten von Apple Silicon nutzen. Und wir waren stolz darauf bekannt zu geben, dass wir unsere Kohlenstoffemissionen im letzten Jahrzehnt um 60 Prozent gesenkt haben.“

Kevan Parekh, CFO von Apple, fügte hinzu: „Unsere Geschäftsentwicklung im Märzquartal führte zu einem EPS-Wachstum von 8 Prozent und einem operativen Cashflow von 24 Milliarden US-Dollar, was es uns ermöglichte, 29 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurückzugeben. Und dank unserer hohen Kundenloyalität und -zufriedenheit erreichte unsere installierte Basis aktiver Geräte erneut ein Allzeithoch in allen Produktkategorien und geografischen Segmenten.“

Der Bruttogewinn stieg im Berichtsquartal auf 44,867 Millionen US-Dollar (Vorjahr: 42,271 Millionen US-Dollar), während das Betriebsergebnis von 27,900 Millionen US-Dollar auf 29,589 Millionen US-Dollar zulegte. Der Nettogewinn belief sich auf 24,780 Millionen US-Dollar, verglichen mit 23,636 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.

Entsprechend stieg der verwässerte Gewinn pro Aktie um 8 Prozent von 1,53 US-Dollar auf 1,65 US-Dollar.

Der Verwaltungsrat von Apple hat eine Barausschüttung von 0,26 US-Dollar pro Aktie der Stammaktien des Unternehmens beschlossen, eine Erhöhung um 4 Prozent. Die Dividende ist am 15. Mai 2025 an die Aktionäre zahlbar, die am Geschäftsschluss des 12. Mai 2025 als Aktionäre erfasst sind.

Darüber hinaus hat der Verwaltungsrat ein zusätzliches Programm zum Rückkauf von bis zu 100 Milliarden US-Dollar der eigenen Stammaktien genehmigt.