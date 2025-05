Google bringt KI Modus in die Android und iOS Suche

Google hat die Benutzeroberfläche der Google-App für Android und iOS überarbeitet: Ab sofort ist der KI-Modus direkt in der Suchleiste verfügbar. Anstelle der bisherigen Symbole für Sprachsuche und Google Lens prangt nun ein Lupen-Symbol mit dem Gemini-Funkeln in einem rotierenden Kreis in Google-Farben. Das Design ähnelt dem neuen, farbverlaufenden „G“-Icon, ist jedoch nicht identisch.

Bei 9to5google heißt es dazu:

