Samsung: Topmodelle bekommen Zugriff auf das Skylo Satelliten-Netzwerk

Skylo Technologie hat eine strategische Partnerschaften in Asien bekannt gegeben. Ziel ist es, die weltweite kommerzielle Verfügbarkeit von satellitengestützter Direkt-zu-Gerät-Kommunikation (D2D) zu erweitern. Daher hat man nun auch den Exynos 2500 (mit Exynos Modem 5400) offiziell in die Liste der unterstützen Geräte aufgenommen. Das Unternehmen schreibt dazu:

Nach über einem Jahr gemeinsamer Forschung und Zusammenarbeit konnten Skylo und Samsung Mitte 2024 das Exynos Modem 5400 zertifizieren und damit die Satelliten-D2D-Konnektivität für stark verbreitete Android-Smartphones im Skylo-Netzwerk ermöglichen. Wir freuen uns, heute die Zertifizierung des Mobilprozessors Exynos 2500 bekannt zu geben, der eine bessere Energieeffizienz und höhere Leistung bietet. „Die Partnerschaft von Samsung mit Skylo basiert auf den 3GPP NTN-Standards, um Konnektivität überall zu ermöglichen. Durch unsere Zusammenarbeit beim Samsung Exynos Modem 5400 und dem Mobilprozessor Exynos 2500 verfügen gängige Geräte weltweit nun über die zugrunde liegende Technologie, um sich mit Satelliten zu verbinden, wo immer keine Mobilfunknetze verfügbar sind. Dies läutet eine neue Ära allgegenwärtiger Konnektivität ein“, sagte Hui Won Je, Vizepräsident des Modem-Entwicklungsteams bei Samsung Electronics.

Gleichzeitig verkürzt Skylo die Markteinführungszeit für Gerätehersteller (OEMs) und Mobilfunknetzbetreiber (MNOs). Das Unternehmen, das in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge den GLOMO Award für das beste NTN-Netzwerk auf dem MWC Barcelona erhielt, hat inzwischen fast sieben Millionen Geräte kommerziell aktiviert. Mit einer geografischen Abdeckung von 37 Ländern, einschließlich des neu hinzugekommenen Island, ist Skylo der weltweit größte Mobilfunkanbieter in Bezug auf Reichweite. Fast täglich leitet Skylo Satelliten-SOS-Nachrichten von Nutzern weiter, die in Notfällen Hilfe benötigen, und zeigt damit die konkrete Wirkung seiner Dienste.

„Angesichts der wachsenden Nachfrage nach zuverlässiger, flächendeckender Konnektivität ist Asien für Skylo ein logischer Schwerpunkt – die Region beherbergt Technologieführer, die die Zukunft vernetzter Erlebnisse prägen“, erklärt Parthsarathi Trivedi, CEO und Mitgründer von Skylo. „Unser standardbasierter Ansatz, der bestehendes MSS-Spektrum nutzt, ermöglicht es Netzbetreibern und Geräteherstellern, schnell verfügbare Satellitendienste auf den Markt zu bringen, die Leben retten, ohne auf zusätzliche regulatorische Genehmigungen warten zu müssen. Indem wir Geräte überall vernetzen, treiben wir die nächste Generation der digitalen Transformation voran.“

Skylo kooperiert unter anderem mit OPPO, Tecno (Transsion) und Mlink sowie Samsung, dessen Exynos 2500 Chipsatz für Skylo’s Netzwerk zertifiziert wurde.