CMF Watch 3 Pro statt ab 99 Euro

Die Submarke CMF des Technologieunternehmens Nothing hat mit der Watch 3 Pro ihr bisher fortschrittlichstes Smartwatch-Modell vorgestellt. Das Gerät richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die Fitness und Gesundheit unkompliziert in ihren Alltag integrieren möchten.

Technologie und Tracking Die Watch 3 Pro bietet ein Dualband-GPS mit Anbindung an fünf Satellitensysteme für präzise Positionsbestimmung. Ein neuer Vierkanal-Herzfrequenzsensor und insgesamt 131 Sportmodi ermöglichen detailliertes Fitness-Tracking. Ergänzt wird das durch einen Laufcoach und den sogenannten „Active Score“, der die körperliche Aktivität wöchentlich auswertet.

KI-gestützte Funktionen Künstliche Intelligenz kommt bei der Auswertung von Trainingsdaten, Empfehlungen zur Regeneration und Aktivitätserkennung zum Einsatz. Die Uhr unterstützt Funktionen wie SpO₂-Messung, Schlafanalyse, Stresslevel-Tracking und bietet Erinnerungen für Bewegung und Flüssigkeitszufuhr.

Interaktive Nutzung und Design Mit Sprachsteuerung über ChatGPT, integriertem Voice-Recorder und News-Updates ist die Uhr auch außerhalb des Trainings ein smarter Begleiter. Bluetooth-Telefonie, Gestensteuerung und Schnellantworten sind ebenfalls integriert.

Das Gerät kommt in drei Farben und verfügt über ein 1,43-Zoll-AMOLED-Display mit ultradünnem Rahmen. Mehr als 130 anpassbare Watchfaces inklusive KI-generierter Designs stehen zur Auswahl.

Robustheit und Akkulaufzeit Die Watch 3 Pro ist IP68-zertifiziert und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 13 Tagen. Die Ladezeit beträgt laut Hersteller rund 99 Minuten. Verbesserte Sensoren sorgen für präzisere Aktivitätserkennung.

Software und App Die Verwaltung der Uhr erfolgt ab sofort über die Nothing X App, die auch Audiogeräte unterstützt und mit Diensten wie Strava, Apple Health und Google Health Connect kompatibel ist.