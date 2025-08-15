Mediamarkt Geburtstags-Aktion: massive Rabatte bei Samsung Galaxy und Google Pixel

Vom 14. August bis zum 25. August 2025 feiert die MediaMarkt Tarifwelt ihr 11-jähriges Bestehen – und das mit einer großen Online-Aktion voller attraktiver Tarifangebote. Über die bekannten Vergleichsrechner lassen sich die Highlights bequem finden und direkt buchen.
Besonders spannend: Im Rahmen eines Samsung-Specials gibt es ausgewählte Tarife mit exklusiven Zugaben. Hier sind drei der besten Deals im Überblick:
Samsung Galaxy S25 (128 GB) + Galaxy Fit3
- Zuzahlung: 29 € (einmalig)
- Zugabe: Galaxy Fit3
- Tarifdetails:
- 20 GB 5G Internet (50 Mbit/s Download, 25 Mbit/s Upload)
- Vodafone D2-Netz
- Telefon- & SMS-Flat
- VoLTE & WiFi-Call
- 24 Monate Laufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist
- 19,99 €/Monat (ab dem 25. Monat: 29,99 €)
- 39,99 € Anschlusspreis
- 50 € Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme
- Wechselbonus aktivieren: SMS mit dem Text „Bonus“ (ohne Sonderzeichen) an die 22234 senden (0,19 €/SMS) innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Portierung.
- Aktionsende: 25.08. oder solange der Vorrat reicht
Samsung Galaxy S25 edge (256 GB) + Galaxy Buds3 Pro
- Zuzahlung: 49 € (einmalig)
- Zugabe: Galaxy Buds3 Pro
- Tarifdetails:
- 80 GB 5G Internet (50 Mbit/s Download, 32 Mbit/s Upload)
- Telefónica o2-Netz
- Telefon- & SMS-Flat
- VoLTE & WiFi-Call
- 24 Monate Laufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist
- 24,99 €/Monat
- 39,99 € Anschlusspreis
- Aktionsende: 25.08. oder solange der Vorrat reicht
Samsung Galaxy S25 Ultra (256 GB) + McAfee LifeSafe
- Zuzahlung: 99 € (einmalig)
- Zugabe: McAfee LifeSafe
- Tarifdetails:
- 40 GB 5G Internet (50 Mbit/s Download, 10 Mbit/s Upload)
- Telekom D1-Netz
- Telefon- & SMS-Flat
- VoLTE & WiFi-Call
- 24 Monate Laufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist
- 39,99 €/Monat
- 39,99 € Anschlusspreis
- 50 € Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme
- Wechselbonus aktivieren: SMS mit dem Text „Bonus“ (ohne Sonderzeichen) an die 22234 senden (0,19 €/SMS) innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Portierung.
- Aktionsende: 25.08. oder solange der Vorrat reicht
Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone mit leistungsstarkem Tarif und attraktiver Zugabe ist, sollte sich die Geburtstagsangebote der MediaMarkt Tarifwelt nicht entgehen lassen. Schnell sein lohnt sich – nur solange der Vorrat reicht!
