Mediamarkt Geburtstags-Aktion: massive Rabatte bei Samsung Galaxy und Google Pixel

Vom 14. August bis zum 25. August 2025 feiert die MediaMarkt Tarifwelt ihr 11-jähriges Bestehen – und das mit einer großen Online-Aktion voller attraktiver Tarifangebote. Über die bekannten Vergleichsrechner lassen sich die Highlights bequem finden und direkt buchen.

Besonders spannend: Im Rahmen eines Samsung-Specials gibt es ausgewählte Tarife mit exklusiven Zugaben. Hier sind drei der besten Deals im Überblick:

Samsung Galaxy S25 (128 GB) + Galaxy Fit3

Zuzahlung: 29 € (einmalig)

29 € (einmalig) Zugabe: Galaxy Fit3

Galaxy Fit3 Tarifdetails: 20 GB 5G Internet (50 Mbit/s Download, 25 Mbit/s Upload) Vodafone D2-Netz Telefon- & SMS-Flat VoLTE & WiFi-Call 24 Monate Laufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist 19,99 €/Monat (ab dem 25. Monat: 29,99 €) 39,99 € Anschlusspreis 50 € Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

Wechselbonus aktivieren: SMS mit dem Text „Bonus“ (ohne Sonderzeichen) an die 22234 senden (0,19 €/SMS) innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Portierung.

SMS mit dem Text „Bonus“ (ohne Sonderzeichen) an die 22234 senden (0,19 €/SMS) innerhalb von 30 Tagen nach erfolgreicher Portierung. Aktionsende: 25.08. oder solange der Vorrat reicht

TIPP Wer weitere Deals und Angebote schneller bekommen möchte, kann unsere WhatsApp- und Telegram-Channel nutzen. Diese stehen hier kostenfrei zur Verfügung: Telegram Mobilfunk-Deals Channel | WhatsApp Handy-Deal Channel

Samsung Galaxy S25 edge (256 GB) + Galaxy Buds3 Pro

Zuzahlung: 49 € (einmalig)

49 € (einmalig) Zugabe: Galaxy Buds3 Pro

Galaxy Buds3 Pro Tarifdetails: 80 GB 5G Internet (50 Mbit/s Download, 32 Mbit/s Upload) Telefónica o2-Netz Telefon- & SMS-Flat VoLTE & WiFi-Call 24 Monate Laufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist 24,99 €/Monat 39,99 € Anschlusspreis

Aktionsende: 25.08. oder solange der Vorrat reicht

Samsung Galaxy S25 Ultra (256 GB) + McAfee LifeSafe

Zuzahlung: 99 € (einmalig)

99 € (einmalig) Zugabe: McAfee LifeSafe

McAfee LifeSafe Tarifdetails: 40 GB 5G Internet (50 Mbit/s Download, 10 Mbit/s Upload) Telekom D1-Netz Telefon- & SMS-Flat VoLTE & WiFi-Call 24 Monate Laufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist 39,99 €/Monat 39,99 € Anschlusspreis 50 € Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone mit leistungsstarkem Tarif und attraktiver Zugabe ist, sollte sich die Geburtstagsangebote der MediaMarkt Tarifwelt nicht entgehen lassen. Schnell sein lohnt sich – nur solange der Vorrat reicht!