Samsung One UI 9: Für diese Modelle wird die neue Version bereits entwickelt

Kaum hat Samsung mit der flächendeckenden Verteilung von One UI 8.5 begonnen, richten die Entwickler in Südkorea ihren Blick bereits fest auf die Zukunft. Hinter den Kulissen arbeitet das Unternehmen intensiv an der nächsten großen Software-Generation: One UI 9, basierend auf dem kommenden Betriebssystem Android 17.

Dabei zeigt sich eine erfreuliche Dynamik: Die Entwicklung schreitet sowohl bei den Premium-Flaggschiffen als auch in der populären Mittelklasse stetig und parallel voran. Auf den Testservern wurden bereits konkrete Firmware-Footprints für eine ganze Reihe von Galaxy-Geräten gesichtet.

Diese Geräte befinden sich bereits im One UI 9 Testpool

Insider-Berichte und Leaks aus den Update-Servern bestätigen, dass Samsung die neue Software-Generation auf einer breiten Hardware-Basis erprobt. Folgende Modellreihen wurden in aktuellen Tests gesichtet:

Premium- & Flaggschiff-Segment: Galaxy S26-Serie (hier startete vor Kurzem bereits ein exklusiver, erster Beta-Lauf) Galaxy S25-Serie Galaxy Z Fold7 Galaxy Z Flip7

Mittelklasse & Einsteiger-Segment (A-Serie): Galaxy A57 Galaxy A34 Galaxy A17



Flaggschiffe und Mittelklasse rücken näher zusammen

Dass Geräte wie das Galaxy A57 oder sogar das ältere Galaxy A34 sowie das Einsteigermodell Galaxy A17 zu einem so frühen Zeitpunkt auf den internen Testservern auftauchen, ist ein starkes Signal an die Nutzer. Es verdeutlicht, dass Samsung seine Update-Strukturen maßgeblich beschleunigt hat.

Während früher primär die S-Klasse monatelang exklusiv getestet wurde, optimieren die Ingenieure die Code-Basis von One UI 9 nun von Beginn an für verschiedene Hardware-Plattformen. Das sorgt für eine deutlich höhere Stabilität im gesamten Ökosystem und lässt auf einen schnellen, reibungslosen Rollout in der Zukunft hoffen.

Was erwartet uns mit One UI 9?

Obwohl sich die Software noch in einer frühen Entwicklungs- und Testphase befindet, sickerten bereits erste Details durch. One UI 9 soll den Fokus noch stärker auf eine intuitive, personalisierte Nutzererfahrung legen.

Erwartet werden tiefgreifendere Anpassungsmöglichkeiten für das Quick Panel (unter anderem separat regulierbare Größenbereiche für Helligkeit und Medien), neue kreative Werkzeuge in Samsung Notes sowie umfassend erweiterte Sicherheitsfunktionen, die das System noch effektiver vor potenziell schädlichen Drittanbieter-Apps schützen. Zudem wird die künstliche Intelligenz (Galaxy AI) weiter ausgebaut, um alltägliche Interaktionen noch müheloser zu gestalten.