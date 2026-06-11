Frisches Update für das Galaxy S26: Samsung startet das Juni Update für die Topmodelle

Samsung hat mit der Verteilung des neuesten Juni-Updates für die Galaxy S26-Serie begonnen. Die Aktualisierung basiert auf der aktuellen Benutzeroberfläche One UI 8.5 und ist ab sofort im Heimatmarkt des Herstellers, Südkorea, live. Nutzer können den neuen Software-Patch an den spezifischen Build-Nummern S948NKSS3AZF1, S948NOKR3AZF1 und S948NKSS3AZF1 identifizieren. Wie bei Samsung üblich, erfolgt die Bereitstellung in Wellen, sodass der weltweite Rollout des Sicherheitspakets in den kommenden Tagen schrittweise auf weitere Regionen und internationale Märkte ausgeweitet wird.

Wichtige Hinweise für Nutzer in Deutschland

Nahtlose Updates (Seamless Updates)

Die Galaxy S26-Reihe unterstützt Samsungs neues System für nahtlose Updates. Das bedeutet für Sie: Das Update wird komplett im Hintergrund heruntergeladen und auf einer separaten Systempartition installiert, während Sie Ihr Smartphone ganz normal weiterbenutzen können. Der anschließende Neustart dauert nur wenige Sekunden – lange Ausfallzeiten mit Ladebildschirmen gehören der Vergangenheit an.

Abgrenzung zur One UI 9 Beta

Falls Sie sich auf Ihrem Galaxy S26 über die Samsung Members App für das deutsche One UI 9 Beta-Programm (auf Basis von Android 17) angemeldet haben, erhalten Sie dieses spezifische One UI 8.5-Update nicht. Teilnehmer des Betatests werden stattdessen über einen eigenen, separaten Test-Kanal mit den neuesten Patches versorgt. Das hier beschriebene Update richtet sich an alle Nutzer, die auf der regulären, stabilen Software-Version bleiben möchten.

So stoßen Sie den Download an

Die Verteilung in Deutschland erfolgt wie gewohnt in Wellen. Wer nicht warten möchte, bis das Smartphone die automatische Benachrichtigung anzeigt, kann den Prozess manuell beschleunigen:

Öffnen Sie die Einstellungen Ihres Galaxy S26. Scrollen Sie nach unten zum Punkt Software-Update. Tippen Sie auf Herunterladen und installieren.