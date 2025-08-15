POCO F8 pro – erste Details zum neuen Topmodell

Mit dem Poco F8 Pro steht ein neues Highlight der beliebten Xiaomi-Submarke in den Startlöchern. Das Gerät wird voraussichtlich Anfang 2026 weltweit erscheinen und basiert auf dem chinesischen Redmi K90, das bereits für Oktober 2025 erwartet wird. Wie schon bei früheren Modellen setzt POCO auf eine aggressive Preis-Leistungs-Strategie und kombiniert High-End-Hardware mit einem attraktiven Preisniveau.

Technische Highlights

Das Poco F8 Pro soll mit einem leistungsstarken Snapdragon-Chipsatz ausgestattet sein – entweder dem Snapdragon 8 Gen 5 oder dem neuen Snapdragon 8s Elite. Damit positioniert sich das Gerät klar im Premiumsegment, ohne die typischen Flaggschiffpreise aufzurufen. Besonders beeindruckend ist das Display: Ein 2K RGB-OLED LTPS-Panel mit 120 Hz Bildwiederholrate und Dolby Vision-Unterstützung verspricht gestochen scharfe Bilder und flüssige Animationen.

Auch die Kameraausstattung lässt aufhorchen. Neben einer 50-Megapixel-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung (OIS) wird ein Periskop-Teleobjektiv sowie ein Ultraweitwinkel erwartet. Die Frontkamera dürfte zwischen 20 und 32 Megapixeln liegen – ideal für Selfies und Videocalls.

Akku und Ladeleistung

Ein weiteres Highlight ist der Akku: Mit einer Kapazität von 7.100 bis 7.700 mAh gehört das Poco F8 Pro zu den ausdauerndsten Smartphones am Markt. Dazu kommt eine Schnellladefunktion mit bis zu 100 W kabelgebunden und 50 W kabellos – Werte, die sonst nur bei deutlich teureren Geräten zu finden sind.

Ausstattung im Überblick

Merkmal Details Prozessor Snapdragon 8 Gen 5 oder 8s Elite Display 6,59–6,78″ 2K RGB-OLED LTPS, 120 Hz, Dolby Vision Hauptkamera 50 MP mit OIS, Periskop-Tele, Ultraweitwinkel Frontkamera 20–32 MP Akku 7.100–7.700 mAh Laden 100 W kabelgebunden, 50 W kabellos Speichervarianten 256 GB / 512 GB, 12 GB RAM Betriebssystem Android 16 mit HyperOS Extras USB 3.0, IP68, Ultraschall-Fingerabdrucksensor Preis (erwartet) 449 €–650 € Marktstart Q1 2026 (global), Oktober 2025 (China)

Das Poco F8 Pro könnte sich als echter Preis-Leistungs-König etablieren. Mit Premium-Features, starker Kamera und riesigem Akku richtet sich das Gerät an anspruchsvolle Nutzer, die keine Kompromisse eingehen wollen – und das zu einem Preis, der deutlich unter dem typischen Flaggschiffniveau liegt.

Quelle | BILD Poco F7