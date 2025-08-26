Congstar: Startguthaben-Aktion für die Zuhause-Tarife

Der Mobilfunk- und Internetanbieter congstar erweitert seine laufende Rabattaktion für die Zuhause DSL-Tarife um eine zeitlich begrenzte Zusatzaktion. Vom 25. bis 31. August 2025 erhalten Neukunden beim Abschluss eines der beiden Flex-Tarife ein zusätzliches Startguthaben: 30 Euro beim „Zuhause 100 Flex“-Tarif und 35 Euro beim „Zuhause 250 Flex“-Tarif. Damit senkt sich der effektive Einstiegspreis deutlich – insbesondere, da auch der einmalige Bereitstellungspreis entfällt.

Beim „Zuhause 100 Flex“-Tarif zahlen Kundinnen und Kunden im ersten Monat lediglich 3 Euro. Regulär kostet der Tarif 35 Euro monatlich, aktuell reduziert auf 33 Euro. Er bietet bis zu 100 Mbit/s im Download und 40 Mbit/s im Upload. Der Tarif verzichtet auf Festnetz-Telefonie und kommt ohne Mindestvertragslaufzeit – eine Kündigung ist jederzeit möglich.

Der „Zuhause 250 Flex“-Tarif richtet sich an Nutzer mit höherem Bandbreitenbedarf. Er bietet bis zu 250 Mbit/s im Download bei ebenfalls 40 Mbit/s Upload. Der Monatspreis liegt derzeit bei 40 Euro statt regulär 45 Euro. Auch hier entfällt der Bereitstellungspreis, und das Startguthaben von 35 Euro reduziert die Einstiegskosten deutlich.

Beide Tarife sind über die congstar-Website buchbar. Die Aktion gilt ausschließlich im genannten Zeitraum und nur für Neukunden. Mit dem zusätzlichen Bonus will congstar die Attraktivität seiner DSL-Angebote weiter steigern und sich im wettbewerbsintensiven Breitbandmarkt positionieren. Besonders die Kombination aus Flexibilität, Preisnachlass und Startguthaben dürfte für wechselwillige Haushalte interessant sein.