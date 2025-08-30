Apple A19 Prozessor: 3 unterschiedliche Versionen erwartet

Mit dem A19-Chipsatz bringt Apple neue Leistungsklassen für die iPhone-17-Serie. Insgesamt sind drei Varianten geplant, die sich gezielt an unterschiedliche Nutzergruppen richten und die sich natürlich bei der Leistung unterscheiden. Die A19 Pro Versionen werden dabei wieder die höchste Performance bieten, aber Apple setzt auf eine spezielle Version für das iPhone 17 Air, die nicht ganz so viel Power mitbringt.

A19 (Standard)

Eingesetzt in den Basis-Modellen (iPhone 17, 17 Plus)

(iPhone 17, 17 Plus) 6 CPU-Kerne (2 Performance, 4 Effizienz)

(2 Performance, 4 Effizienz) 5 GPU-Kerne

Optimiert für Alltagsnutzung , Energieeffizienz und Apple Intelligence

, Energieeffizienz und Apple Intelligence Ideal für Nutzer mit ausgewogenem Anspruch

A19 Pro

Für iPhone 17 Pro und Pro Max

6 CPU-Kerne mit höherer Taktrate

mit höherer Taktrate 6 GPU-Kerne

Unterstützung für Raytracing , Video-Encoder/Decoder , 12 GB RAM

, , Entwickelt für intensive KI-Anwendungen, Gaming und Pro-Workflows

A19 Pro Air (Unterversion)

Speziell für das iPhone 17 Air

6 CPU-Kerne , aber mit leicht reduzierter Taktrate

, aber mit leicht reduzierter Taktrate 5 GPU-Kerne (statt 6 wie beim Pro)

(statt 6 wie beim Pro) Ebenfalls mit 12 GB RAM

Optimiert für ein ultraleichtes Design bei hoher Leistung

bei hoher Leistung Nutzt „Binning“-Chips, die nicht die volle GPU-Leistung erreichen

Chip-Version Geräte CPU-Kerne GPU-Kerne RAM Besonderheiten A19 iPhone 17, 17 Plus 6 (2 Performance, 4 Effizienz) 5 8 GB (erwartet) Standardleistung, hohe Effizienz, Apple Intelligence A19 Pro iPhone 17 Pro, Pro Max 6 (höher getaktet) 6 12 GB Raytracing, Video-Encoder, KI-optimiert A19 Pro Air iPhone 17 Air 6 (leicht reduziert) 5 12 GB Dünnes Design, „Binning“-Chip, leicht reduzierte Grafikleistung

Apple differenziert den A19-Chip erstmals in drei Varianten, um Design, Leistung und Effizienz optimal auf die jeweiligen Geräte abzustimmen. Besonders die Air-Version zeigt, wie Apple auch bei ultradünnen Modellen keine Kompromisse bei der Performance eingeht.