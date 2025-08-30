Apple A19 Prozessor: 3 unterschiedliche Versionen erwartet

Mit dem A19-Chipsatz bringt Apple neue Leistungsklassen für die iPhone-17-Serie. Insgesamt sind drei Varianten geplant, die sich gezielt an unterschiedliche Nutzergruppen richten und die sich natürlich bei der Leistung unterscheiden. Die A19 Pro Versionen werden dabei wieder die höchste Performance bieten, aber Apple setzt auf eine spezielle Version für das iPhone 17 Air, die nicht ganz so viel Power mitbringt.

A19 (Standard)

  • Eingesetzt in den Basis-Modellen (iPhone 17, 17 Plus)
  • 6 CPU-Kerne (2 Performance, 4 Effizienz)
  • 5 GPU-Kerne
  • Optimiert für Alltagsnutzung, Energieeffizienz und Apple Intelligence
  • Ideal für Nutzer mit ausgewogenem Anspruch

A19 Pro

  • Für iPhone 17 Pro und Pro Max
  • 6 CPU-Kerne mit höherer Taktrate
  • 6 GPU-Kerne
  • Unterstützung für Raytracing, Video-Encoder/Decoder, 12 GB RAM
  • Entwickelt für intensive KI-Anwendungen, Gaming und Pro-Workflows

A19 Pro Air (Unterversion)

  • Speziell für das iPhone 17 Air
  • 6 CPU-Kerne, aber mit leicht reduzierter Taktrate
  • 5 GPU-Kerne (statt 6 wie beim Pro)
  • Ebenfalls mit 12 GB RAM
  • Optimiert für ein ultraleichtes Design bei hoher Leistung
  • Nutzt „Binning“-Chips, die nicht die volle GPU-Leistung erreichen
Chip-VersionGeräteCPU-KerneGPU-KerneRAMBesonderheiten
A19iPhone 17, 17 Plus6 (2 Performance, 4 Effizienz)58 GB (erwartet)Standardleistung, hohe Effizienz, Apple Intelligence
A19 ProiPhone 17 Pro, Pro Max6 (höher getaktet)612 GBRaytracing, Video-Encoder, KI-optimiert
A19 Pro AiriPhone 17 Air6 (leicht reduziert)512 GBDünnes Design, „Binning“-Chip, leicht reduzierte Grafikleistung

Apple differenziert den A19-Chip erstmals in drei Varianten, um Design, Leistung und Effizienz optimal auf die jeweiligen Geräte abzustimmen. Besonders die Air-Version zeigt, wie Apple auch bei ultradünnen Modellen keine Kompromisse bei der Performance eingeht.


