O2 Top-Deal: Xiaomi 15T Pro+ 5G im starken Bundle mit Meta Ray-Ban

Im aktuellen Top-Deal von O2 erwartet Technikbegeisterte ein besonderes Highlight: Das brandneue Xiaomi 15T Pro+ 5G wird ab sofort in einem attraktiven Bundle zusammen mit den innovativen Meta Ray-Ban Smart Glasses angeboten. Kombiniert wird dieses Hardware-Paket mit dem leistungsstarken Tarif O2 Mobile M, der ausreichend Datenvolumen für den digitalen Alltag bietet.

Flexible Laufzeiten für individuelle Bedürfnisse

Um den unterschiedlichen Anforderungen an die monatliche Belastung gerecht zu werden, bietet O2 zwei verschiedene Vertragsmodelle an:

Das klassische 24-Monats-Modell: Wer sich für eine Laufzeit von zwei Jahren entscheidet, zahlt eine monatliche Grundgebühr von 44,99 € . Für das Hardware-Duo fällt lediglich eine symbolische Anzahlung von 1 € an. Hinzu kommt in dieser Variante ein einmaliger Anschlusspreis von 39,99 € .

Wer sich für eine Laufzeit von zwei Jahren entscheidet, zahlt eine monatliche Grundgebühr von . Für das Hardware-Duo fällt lediglich eine symbolische Anzahlung von an. Hinzu kommt in dieser Variante ein einmaliger Anschlusspreis von . Die budgetfreundliche 36-Monats-Option: Für Nutzer, die Wert auf eine möglichst geringe monatliche Rate legen, ist die Laufzeit von drei Jahren ideal. Hier sinkt der Preis auf attraktive 34,99 € pro Monat. Ein besonderer Vorteil: Neben der minimalen Anzahlung von 1 € für die Geräte entfällt der Anschlusspreis in diesem Modell komplett ( 0 € ).

Für Nutzer, die Wert auf eine möglichst geringe monatliche Rate legen, ist die Laufzeit von drei Jahren ideal. Hier sinkt der Preis auf attraktive pro Monat. Ein besonderer Vorteil: Neben der minimalen Anzahlung von für die Geräte entfällt der Anschlusspreis in diesem Modell komplett ( ). ZUM DEAL*

Dieses Angebot richtet sich an alle, die nicht nur ein High-End-Smartphone suchen, sondern mit der Meta Ray-Ban auch die nächste Stufe der Wearable-Technologie erleben möchten – verpackt in einem preislich attraktiven Gesamtpaket im O2-Netz.

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