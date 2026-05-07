HONOR 600 Serie: Premium-Features zum attraktiven Preis

Der Technologiehersteller HONOR hat am 6. Mai 2026 seine neueste Smartphone-Generation für den deutschen Markt vorgestellt. Mit der HONOR 600 Serie zielt das Unternehmen auf das Premium-Mid-Range-Segment ab und setzt dabei auf ein markantes Preis-Leistungs-Verhältnis, das High-End-Features wie 200-Megapixel-Nachtkameras und KI-Videogenerierung für eine breitere Nutzerschaft zugänglich macht.

Die Preismodelle im Überblick

HONOR positioniert die beiden neuen Modelle strategisch in zwei Preisklassen, um sowohl preisbewusste Käufer als auch Performance-Enthusiasten anzusprechen:

HONOR 600: Das Standardmodell ist für eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP) von 649,90 Euro erhältlich. Es bietet mit dem Snapdragon 7 Gen 4 Prozessor und dem massiven 6400 mAh Akku eine starke Basis für den digitalen Alltag.

Das Standardmodell ist für eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP) von erhältlich. Es bietet mit dem Snapdragon 7 Gen 4 Prozessor und dem massiven 6400 mAh Akku eine starke Basis für den digitalen Alltag. HONOR 600 Pro: Die leistungsstärkere Pro-Variante wird für 999,90 Euro angeboten. Der Aufpreis beinhaltet unter anderem den Flaggschiff-Prozessor Snapdragon 8 Elite, eine zusätzliche 50 MP Periskop-Telekamera sowie die Möglichkeit zum kabellosen Laden.

Die Geräte sind seit dem 6. Mai 2026 direkt über den offiziellen Online-Store des Herstellers in den Farben Orange, Golden White und Black verfügbar.

Viel Technik für das Budget

Trotz der Einordnung im mittleren bis gehobenen Preissegment spart HONOR nicht an Hardware-Highlights, die normalerweise teureren Flaggschiffen vorbehalten sind:

Display-Brillanz: Beide Modelle verfügen über ein 6,57-Zoll-Display mit einer branchenführenden Spitzenhelligkeit von bis zu 8000 Nits, was die Lesbarkeit selbst bei direkter Sonneneinstrahlung garantiert. Kamera-Innovation: Das 200 MP Nachtkamerasystem soll die Lücke zwischen Smartphone-Fotografie und Einstiegs-Spiegelreflexkameras schließen. Die Pro-Version bietet zudem einen bis zu 120-fachen Zoom. KI-Revolution: Die exklusive Funktion „KI Bild-zu-Video 2.0“ ermöglicht es, aus einfachen Fotos per Textbefehl kurze Videosequenzen zu generieren – ein Werkzeug, das speziell auf Content Creator zugeschnitten ist. Akku-Power: Der 6400 mAh Akku ist auf eine Lebensdauer von fünf Jahren ausgelegt und unterstützt schnelles Laden mit 80 Watt.

Fazit für Käufer

Mit einem Einstiegspreis von rund 650 Euro bietet das HONOR 600 ein Gesamtpaket, das vor allem durch das Display und die Akkulaufzeit in seiner Preisklasse hervorsticht. Das Pro-Modell für knapp 1.000 Euro richtet sich an Nutzer, die keine Kompromisse bei der Rechenleistung und der Zoom-Qualität der Kamera eingehen möchten, dabei aber dennoch unter der Preisschwelle vieler Ultra-Flaggschiffe bleiben.