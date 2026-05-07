Wechselbonus vervierfacht: congstar startet attraktive Mai-Aktion

Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar dreht im Mai an der Preisschraube – zugunsten der Neukunden. Wer bis zum 26. Mai 2026 zu congstar wechselt, profitiert nicht nur von einem massiv erhöhten Wechselbonus, sondern erhält in den größeren Tarifen zudem ein enormes Daten-Extra ohne Aufpreis.

Rufnummermitnahme: 40 Euro statt 10 Euro

Das Highlight der aktuellen Aktion ist der Bonus für die Mitnahme der alten Mobilfunknummer. Während congstar hierfür üblicherweise eine Gutschrift von 10 Euro gewährt, wird dieser Betrag im Aktionszeitraum vom 05.05. bis zum 26.05.2026 auf 40 Euro vervierfacht. Der Bonus wird bei Abschluss eines neuen Allnet-Flat-Tarifs verrechnet und macht den Anbieterwechsel somit finanziell besonders attraktiv.

Datenturbo: Gratis-Pass verdoppelt das Volumen

Zusätzlich zum Wechselbonus setzt congstar auf eine großzügige Daten-Spritze. Kunden der Tarife Allnet Flat M und Allnet Flat L erhalten einen kostenlosen „Extra Datenpass“, der das Inklusiv-Volumen bei Bedarf effektiv verdoppelt.

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Tarif Monatspreis Reguläres Volumen Extra Datenpass Gesamtvolumen (Aktion) Allnet Flat M 24,00 € 100 GB + 100 GB 200 GB Allnet Flat L 29,00 € 150 GB + 150 GB 300 GB

So funktioniert der Datenpass:

Der Extra-Pass muss nicht sofort eingelöst werden. Er wird flexibel über die congstar App oder die Webseite datapass.de aktiviert, sobald der Nutzer 80 Prozent seines regulären Volumens verbraucht hat. Dies ermöglicht es Vielnutzern, auch bei intensiver Nutzung entspannt zu surfen, ohne direkt in einen teureren Unlimited-Tarif wechseln zu müssen.

Fazit für Neukunden

Mit der Kombination aus 40 Euro Wechselbonus und dem massiven Daten-Upgrade positioniert sich congstar im Mai als starke Alternative für preisbewusste Nutzer, die Wert auf viel Volumen im Telekom-Netz legen. Da beide Aktionen am 26. Mai um 23:59 Uhr enden, ist für Interessenten zeitnahes Handeln gefragt.

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