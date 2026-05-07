Innovation am Finger: RingConn präsentiert den Gen 3 Smart Ring

Der Markt für Wearables bekommt Zuwachs: RingConn hat die dritte Generation seines Smart Rings vorgestellt. Das neue Modell „Gen 3“ setzt auf eine Premiere im Bereich der Miniatur-Sensorik – die Analyse von Gefäßgesundheits-Trends – und kombiniert diese mit einem besonders leichten Design und einer beeindruckenden Akkulaufzeit.

Eine zentrale Neuerung des RingConn Gen 3 ist die kontinuierliche Überwachung der Gefäßgesundheit. Das System nutzt eine Kombination aus manuell hinterlegten Blutdruckwerten und den Sensordaten des Rings, um Belastungstrends über längere Zeiträume abzubilden.

Die Analyse erfolgt diskret im Hintergrund, vorzugsweise in Ruhephasen oder während des Schlafs. Dabei berücksichtigt der Algorithmus auch den Tagesrhythmus sowie die Erholung nach sportlichen Aktivitäten, um dem Nutzer ein umfassendes Bild über den Einfluss seiner Lebensgewohnheiten zu vermitteln.

Leichtgewicht mit langer Ausdauer

Trotz der Funktionsvielfalt ist der Gen 3 darauf ausgelegt, im Alltag fast unbemerkt zu bleiben.

Gewicht & Größe: Mit nur 2,5 bis 3,5 Gramm (je nach Größe) gehört er zu den leichtesten Modellen am Markt. Er ist in zehn verschiedenen Größen (6 bis 15) erhältlich.

Mit nur (je nach Größe) gehört er zu den leichtesten Modellen am Markt. Er ist in zehn verschiedenen Größen (6 bis 15) erhältlich. Akkulaufzeit: Eine Ladung reicht für 11 bis 14 Tage Betrieb, sofern die Vibrationsfunktion nicht dauerhaft genutzt wird.

Eine Ladung reicht für Betrieb, sofern die Vibrationsfunktion nicht dauerhaft genutzt wird. Robustheit: Dank IP68-Zertifizierung ist der Ring wasserdicht und kann beim Duschen oder Schwimmen getragen werden.

Dank ist der Ring wasserdicht und kann beim Duschen oder Schwimmen getragen werden. Haptik: Die leicht gebürstete Oberfläche soll den Charakter eines Schmuckstücks unterstreichen und weniger wie ein technisches Gadget wirken.

Präzises Tracking und dezente Signale

Der Ring nutzt eine moderne VCSEL-Infrarotsensorik, die laut Hersteller eine Genauigkeit von über 98 % bei der Ruheherzfrequenz erreicht. Neben den Gefäßdaten werden Schlaf (inklusive Apnoe-Hinweisen), Blutsauerstoffsättigung, Stresslevel und die Zyklusüberwachung erfasst.

Neu hinzugekommen ist eine Vibrationsfunktion. Diese informiert den Träger lautlos über Inaktivität oder einen niedrigen Akkustand – ideal für Situationen wie Meetings, in denen akustische Signale stören würden.

Preise und Verkaufsstart

Der RingConn Gen 3 kommt am 29. Mai 2026 offiziell auf den Markt. Für Schnellentschlossene gibt es bis zum 10. Juni einen Rabatt von 10 Prozent.

Modellvarianten UVP Vorverkaufspreis (bis 10. Juni) Silber, Gold, Mattschwarz 369 Euro 332 Euro Gebürstetes Silber / Roségold 389 Euro 350 Euro