Innovation am Finger: RingConn präsentiert den Gen 3 Smart Ring

Der Markt für Wearables bekommt Zuwachs: RingConn hat die dritte Generation seines Smart Rings vorgestellt. Das neue Modell „Gen 3“ setzt auf eine Premiere im Bereich der Miniatur-Sensorik – die Analyse von Gefäßgesundheits-Trends – und kombiniert diese mit einem besonders leichten Design und einer beeindruckenden Akkulaufzeit.
Eine zentrale Neuerung des RingConn Gen 3 ist die kontinuierliche Überwachung der Gefäßgesundheit. Das System nutzt eine Kombination aus manuell hinterlegten Blutdruckwerten und den Sensordaten des Rings, um Belastungstrends über längere Zeiträume abzubilden.
Die Analyse erfolgt diskret im Hintergrund, vorzugsweise in Ruhephasen oder während des Schlafs. Dabei berücksichtigt der Algorithmus auch den Tagesrhythmus sowie die Erholung nach sportlichen Aktivitäten, um dem Nutzer ein umfassendes Bild über den Einfluss seiner Lebensgewohnheiten zu vermitteln.
Leichtgewicht mit langer Ausdauer
Trotz der Funktionsvielfalt ist der Gen 3 darauf ausgelegt, im Alltag fast unbemerkt zu bleiben.
- Gewicht & Größe: Mit nur 2,5 bis 3,5 Gramm (je nach Größe) gehört er zu den leichtesten Modellen am Markt. Er ist in zehn verschiedenen Größen (6 bis 15) erhältlich.
- Akkulaufzeit: Eine Ladung reicht für 11 bis 14 Tage Betrieb, sofern die Vibrationsfunktion nicht dauerhaft genutzt wird.
- Robustheit: Dank IP68-Zertifizierung ist der Ring wasserdicht und kann beim Duschen oder Schwimmen getragen werden.
- Haptik: Die leicht gebürstete Oberfläche soll den Charakter eines Schmuckstücks unterstreichen und weniger wie ein technisches Gadget wirken.
Präzises Tracking und dezente Signale
Der Ring nutzt eine moderne VCSEL-Infrarotsensorik, die laut Hersteller eine Genauigkeit von über 98 % bei der Ruheherzfrequenz erreicht. Neben den Gefäßdaten werden Schlaf (inklusive Apnoe-Hinweisen), Blutsauerstoffsättigung, Stresslevel und die Zyklusüberwachung erfasst.
Neu hinzugekommen ist eine Vibrationsfunktion. Diese informiert den Träger lautlos über Inaktivität oder einen niedrigen Akkustand – ideal für Situationen wie Meetings, in denen akustische Signale stören würden.
Preise und Verkaufsstart
Der RingConn Gen 3 kommt am 29. Mai 2026 offiziell auf den Markt. Für Schnellentschlossene gibt es bis zum 10. Juni einen Rabatt von 10 Prozent.
|Modellvarianten
|UVP
|Vorverkaufspreis (bis 10. Juni)
|Silber, Gold, Mattschwarz
|369 Euro
|332 Euro
|Gebürstetes Silber / Roségold
|389 Euro
|350 Euro
Mobilfunk-Newsletter: Einmal pro Woche die neusten Informationen rund um Handy, Smartphones und Deals!
Unser kostenloser Newsletter informiert Sie regelmäßig per E-Mail über Produktneuheiten und Sonderaktionen. Ihre hier eingegebenen Daten werden lediglich zur Personalisierung des Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich jederzeit aus dem Newsletter heraus abmelden. Durch Absenden der von Ihnen eingegebenen Daten willigen Sie in die Datenverarbeitung ein und bestätigen unsere Datenschutzerklärung.
Immer die aktuellsten Nachrichten direkt im Smartphone.
Unsere Kanäle gibt es kostenlos hier:
Telegram: Appdated Telegram Channel
Facebook: Appdated Facebook Seite
Twitter: Appdated Twitter Channel
Sportstudent und zuständig für die Tarifaktionen der einzelnen Anbieter sowie für die Kombiangebote und Bundles mit Handys und Smartphones. Mittlerweile meistens im Homeoffice, dennoch nach wie vor produktiv. Apple Fan. Falls ich eine Aktion übersehen habe – gerne Mail an mich.