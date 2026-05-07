Fokus auf das Wesentliche: reMarkable präsentiert das neue „Paper Pure“

reMarkable hat mit dem „Paper Pure“ sein neuestes Modell vorgestellt. Das Gerät verspricht eine nahtlose Verbindung zwischen klassischer Handschrift und modernen digitalen Arbeitsabläufen. Mit einem Einstiegspreis von 399 Euro positioniert es sich als leistungsstarkes Werkzeug für konzentriertes Arbeiten.

Modernste Technik im Gewand eines Notizbuchs

Das reMarkable Paper Pure gehört zur dritten Generation der Paper Tablets des Unternehmens und löst das bisherige Erfolgsmodell, das reMarkable 2, endgültig ab. Das Hauptaugenmerk liegt auf einem authentischen Schreibgefühl, das durch die Kombination einer strukturierten Oberfläche und dem neuesten Canvas-Display (Generation 3) erreicht wird.

Reaktionsgeschwindigkeit: Die digitale Tinte erscheint mit einer Latenz von nur 21 Millisekunden , was Schreibverzögerungen praktisch eliminiert.

Die digitale Tinte erscheint mit einer Latenz von nur , was Schreibverzögerungen praktisch eliminiert. Performance: Navigation und Zoom wurden im Vergleich zum Vorgänger verdoppelt.

Navigation und Zoom wurden im Vergleich zum Vorgänger verdoppelt. Mobilität: Mit nur 360 Gramm Gewicht und einer Stärke von 6 Millimetern bleibt das Gerät extrem handlich.

Mit nur und einer Stärke von bleibt das Gerät extrem handlich. Ausdauer: Der Akku hält bei täglicher Nutzung bis zu drei Wochen durch – der bisherige Bestwert im Portfolio.

Integration in den digitalen Alltag

Trotz des Fokus auf das analoge Gefühl ist das Paper Pure tief in die digitale Welt integriert. Über den Abonnementdienst Connect lassen sich Notizen mit Diensten wie Google Drive, Microsoft OneDrive und Dropbox synchronisieren.

Besonders hervorzuheben sind die neuen Workflow-Funktionen:

Kalender-Anbindung: Besprechungsnotizen können direkt aus Outlook- oder Google-Kalender-Terminen erstellt werden.

Besprechungsnotizen können direkt aus Outlook- oder Google-Kalender-Terminen erstellt werden. KI-Unterstützung: Handschriftliche Texte lassen sich durchsuchen, in digitalen Text umwandeln oder direkt in Tools wie Slack und Miro teilen.

Handschriftliche Texte lassen sich durchsuchen, in digitalen Text umwandeln oder direkt in Tools wie und teilen. Dokumentenbearbeitung: Importierte Word-Dateien lassen sich wie Papierdokumente mit dem Stift kommentieren und bearbeiten.

Nachhaltigkeit als Kernwert

reMarkable setzt beim Paper Pure verstärkt auf ökologische Verantwortung. Das Gerät besteht zu 38 Prozent aus recycelten Materialien, wobei die Batterien zu 100 Prozent auf recyceltes Lithium und Kobalt setzen. Durch eine Konstruktion, die auf Verschraubungen statt Verklebungen setzt, ist das Tablet zudem leichter zu reparieren. Der CO₂-Fußabdruck wurde im Vergleich zum reMarkable 2 um fast die Hälfte reduziert.

Preis und Verfügbarkeit

Das Gerät kann ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung ist für Anfang Juni geplant.

Paket Inhalt Preis Standard-Bundle Gerät inkl. Marker 399 Euro Premium-Bundle Gerät, Marker Plus & Sleeve Folio 469 Euro

Mit dem Verkaufsstart des Paper Pure wird das bewährte reMarkable 2 offiziell eingestellt, während die Modelle Paper Pro und Paper Pro Move weiterhin als Ergänzung im Sortiment verbleiben.