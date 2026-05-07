Giganten-Projekt in Texas: SpaceX plant „Terafab“ für 119 Milliarden Dollar

SpaceX untermauert seine Ambitionen, weit mehr als nur ein Raumfahrtunternehmen zu sein. Laut einer aktuellen Pflichtmitteilung plant das Unternehmen von Elon Musk den Bau einer gigantischen Chipfabrik im US-Bundesstaat Texas. Das Projekt mit dem Namen „Terafab“ soll die technologische Unabhängigkeit des Musk-Imperiums sichern, birgt jedoch immense finanzielle und technische Risiken.

Die Hardfacts: Investitionen und Kapazitäten

Die Dimensionen des Vorhabens sind beispiellos für ein privates Unternehmen. SpaceX kalkuliert die initialen Kosten für die Grundsteinlegung auf rund 55 Milliarden Dollar. In der finalen Ausbaustufe soll die Investitionssumme auf bis zu 119 Milliarden Dollar ansteigen.

Produktionsziel: Musk strebt eine jährliche Kapazität von Chips an, deren Betrieb einem Strombedarf von einem Terawatt entspräche. Dies würde die aktuelle Halbleiterproduktion der gesamten USA verdoppeln.

Musk strebt eine jährliche Kapazität von Chips an, deren Betrieb einem Strombedarf von einem Terawatt entspräche. Dies würde die aktuelle Halbleiterproduktion der gesamten USA verdoppeln. Nutzer: Die Chips sind primär für den Eigenbedarf von SpaceX , Tesla , das KI-Unternehmen xAI sowie weitere Zweige des Firmengeflechts vorgesehen.

Die Chips sind primär für den Eigenbedarf von , , das KI-Unternehmen sowie weitere Zweige des Firmengeflechts vorgesehen. Partner: Gefertigt werden soll in Kooperation mit Intel, wobei deren modernste „14A“-Technologie zum Einsatz kommen wird.

Strategische Unabhängigkeit vs. finanzielle Realität

Das Ziel hinter der Terafab ist klar: Die Loslösung von asiatischen Branchengrößen wie TSMC und Samsung. Musk möchte Lieferketten absichern, da SpaceX bereits einräumte, aktuell nicht über ausreichende Verträge mit Drittanbietern zu verfügen, um den Hunger nach Hochleistungsprozessoren zu stillen. Zudem deckt sich das Vorhaben mit den Bestrebungen der US-Regierung, die heimische Halbleiterproduktion massiv zu fördern.

Trotz des Optimismus bleiben Experten skeptisch. Analysten von Bernstein halten die veranschlagten 119 Milliarden Dollar für eine Unterschätzung. Um das Kapazitätsziel von einem Terawatt tatsächlich zu erreichen, beziffern sie den notwendigen Investitionsbedarf auf bis zu 13 Billionen Dollar – eine Summe, die selbst für das wertvollste Imperium der Welt utopisch erscheint.

Risiken und Börsenambitionen

SpaceX selbst dämpft die Erwartungen in der Pflichtmitteilung und warnt davor, dass es keine Garantie für eine zeitgerechte Inbetriebnahme oder den Erfolg des Projekts gebe. Technologische Hürden und die enorme Komplexität der 14A-Fertigung gelten als größte Stolpersteine.

Die Veröffentlichung dieser Pläne erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt: SpaceX steuert auf einen Börsengang im Juni zu. Mit einem erwarteten Emissionsvolumen von 75 Milliarden Dollar könnte es das größte IPO der Geschichte werden und die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf rund 1,75 Billionen Dollar katapultieren. Die Terafab wird hierbei als zentrales Versprechen an die Investoren positioniert, um den Status als vertikal integrierter Technologie-Gigant zu festigen.