O2 Kabel Internet: 480 Euro Rabatt für neue Kunden

O2 setzt neue Maßstäbe für das Heimnetzwerk und bietet aktuell eine attraktive Aktion für alle Highspeed-Fans an: Wer sich jetzt für einen O2 Home XL Anschluss entscheidet, erhält die doppelte Geschwindigkeit zum Preis des kleineren Tarifs. Unter dem Motto „300 MBit/s bezahlen, 600 MBit/s bekommen“ ermöglicht der Anbieter einen extrem günstigen Einstieg in die Kabel-Internet-Welt.
Das Angebot: Doppelte Leistung, halber Preis
Im Zentrum des Deals steht der 600 MBit/s starke Anschluss, der regulär mit 54,99 € monatlich zu Buche schlägt. Im Rahmen der aktuellen Promotion sinkt der Preis in den ersten 12 Monaten drastisch.
Die Konditionen im Detail:
- Grundgebühr (Monat 1–12): Nur 24,99 € monatlich.
- Grundgebühr (ab dem 13. Monat): 44,99 € monatlich.
- Geschwindigkeit: Satte 600 MBit/s im Download.
- Ersparnis: Gegenüber dem Normalpreis von 54,99 € sparen Nutzer im ersten Jahr monatlich 30 €, und auch danach bleibt der Preis mit 44,99 € dauerhaft unter der regulären Gebühr.
- ZUM DEAL*
Sorglos wechseln mit Installationsservice
Besonders interessant für Wechsler: O2 unterstützt den Umstieg durch einen komfortablen Installationsservice. Damit soll der Wechsel so einfach wie möglich gestaltet werden, sodass der Nutzer direkt mit Höchstgeschwindigkeit lossurfen kann. Dieses Angebot richtet sich an jeden Haushalt, der für Home-Office, 4K-Streaming oder Gaming eine stabile und gleichzeitig preiswerte Internetverbindung sucht. Interessenten können das Angebot ab sofort direkt über die O2-Website buchen.
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Ich bin in erster Linie für Nachrichten aus dem Bereich der Tarife zuständig und meistens damit beschäftigt das Marketing aus den Pressemitteilungen heraus zu filtern. Ansonsten alle Anmerkungen zu Prepaid, Simkarte, Flatrates und was dazu gehört gerne an mich. Technik Fragen dagegen bitte an die Kollegen.