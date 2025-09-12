Nothing zeigt bereits das komplette Design der Ear (3)

Das Londoner Technologieunternehmen Nothing hat offiziell das Design seiner neuen True-Wireless-Ohrhörer Ear (3) vorgestellt. Damit gib es bereits vor dem Start der neuen In-Ears einen kompletten Blick auf das Design und natürlich hat das Unternehmen wieder viel Wert auf ein ikonisches Aussehen gelegt.
Die dritte Generation der Ear3 bleibt dem charakteristischen transparenten Erscheinungsbild treu, ergänzt dieses jedoch erstmals durch gezielt eingesetzte Metallelemente. Ziel ist eine höhere Widerstandsfähigkeit und ein hochwertigeres Finish. Für das Ladecase kommt vollständig eloxiertes, recyceltes Aluminium zum Einsatz, das in Kombination mit weicheren Konturen und einer ergonomischeren Form das Gesamtbild abrundet.
Im Inneren wurde die Konstruktion weiter optimiert: Die Komponenten sind mit minimalem Abstand verbaut, und die neu entwickelte Metallantenne erreicht mit einer Dicke von 0,35 Millimetern das aktuelle Branchenlimit. Ein weiteres Merkmal ist das sogenannte „Super Mic“, das für verbesserte Sprachqualität sorgen soll. Laut Design Director Adam Bates steht die Weiterentwicklung der Designsprache im Zeichen technischer Klarheit und Nutzererlebnis. Die vollständigen technischen Spezifikationen werden am 18. September um 14:00 Uhr veröffentlicht.
