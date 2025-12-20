Samsung Galaxy Z Fold8: S-Pen soll überarbeitet werden [UPDATE Kamera-Details]

Das Samsung Galaxy Z Fold8 wird voraussichtlich im Sommer 2026 vorgestellt und bringt laut aktuellen Leaks und Branchenberichten mehrere technische und konzeptionelle Neuerungen mit sich. Samsung testet derzeit zwei unterschiedliche Formfaktoren: ein klassisches Fold-Design und ein breiteres Modell im 18:18-Format, das sich stärker an einem Tablet orientieren könnte. Diese Strategie könnte eine Reaktion auf ein möglicherweise faltbares iPhone sein, das ebenfalls für 2026 erwartet wird.

Ein zentrales Thema ist die Materialwahl. Während das Galaxy Z Fold7 auf Titan setzte, soll beim Fold8 ein carbonfaserverstärkter Kunststoff (CFRP) zum Einsatz kommen. Dieser bietet hohe Stabilität bei geringerem Gewicht und könnte auch kostengünstiger sein. Die Display-Falte soll durch ein überarbeitetes Gelenk und neue Displaymaterialien nahezu verschwinden, was die Nutzbarkeit im aufgeklappten Zustand deutlich verbessern würde.

Auch der S Pen soll überarbeitet werden. Samsung plant offenbar eine neue Generation des Eingabestifts, möglicherweise mit besserer Integration ins Gehäuse und erweiterten Funktionen. Beim Akku wird ein Sprung auf 5000 mAh erwartet, was in Kombination mit effizienteren Chips eine längere Laufzeit ermöglichen dürfte. Als Prozessor wird ein neuer Qualcomm-Chip der Spitzenklasse gehandelt, vermutlich aus der Snapdragon-8-Serie der nächsten Generation.

Das Samsung Galaxy Z Fold 8 soll erneut ein starkes Kamerasetup erhalten. Herzstück ist eine 200‑MP‑Hauptkamera, die auf denselben hochwertigen Sensor setzt wie das Fold7 und die Ultra‑Modelle. Ergänzt wird sie durch ein 12‑MP‑Teleobjektiv mit 3‑fach optischem Zoom, das gegenüber dem bisherigen 10‑MP‑Modul eine spürbare Verbesserung darstellt. Dazu kommt eine 50‑MP‑Ultraweitwinkelkamera, die technisch auf dem Niveau des Galaxy S25 Ultra liegt. Für Selfies stehen zwei Frontkameras bereit: eine 10‑MP‑Kamera im Cover‑Display sowie eine 10‑MP‑Under‑Display‑Kamera im Inneren.

Interessant ist auch die mögliche Einführung von zwei Modellvarianten: ein Standardmodell und eine Premiumversion mit größerem Display oder erweiterten Funktionen. Dies könnte eine neue Marktsegmentierung einleiten und den Einstiegspreis senken, um wettbewerbsfähig gegenüber Apple zu bleiben.

Insgesamt deutet alles darauf hin, dass Samsung mit dem Galaxy Z Fold8 nicht nur technische Verbesserungen, sondern auch strategische Anpassungen vornimmt, um die Foldable-Kategorie weiter zu etablieren und breiter aufzustellen.

BILD Samsung Galaxy Z Fold7