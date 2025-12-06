EU-Kommission einige sich mit TikTok zu mehr Werbetransparenz

Die Europäische Kommission hat bestätigt, dass TikTok künftig deutlich strengere Transparenzanforderungen im Bereich der Online-Werbung erfüllen muss. Nach intensiver Zusammenarbeit legte die Plattform verbindliche Verpflichtungen vor, die sämtliche Bedenken ausräumen, welche die Kommission in ihrer Untersuchung und den vorläufigen Feststellungen vom Mai 2025 geäußert hatte.
Ziel ist die vollständige Einhaltung des Digital Services Act (DSA), der große Plattformen verpflichtet, ein zugängliches, vollständiges und durchsuchbares Werbe-Repository bereitzustellen.
Inhaltsverzeichnis
Die neuen Transparenzverpflichtungen von TikTok im Überblick
|Bereich
|Verpflichtung
|Bedeutung für Transparenz
|Vollständige Werbeinhalte
|TikTok stellt den gesamten Anzeigeninhalt bereit, wie er Nutzern angezeigt wird – inklusive aller URLs.
|Ermöglicht vollständige Nachvollziehbarkeit der Werbebotschaften und ihrer Herkunft.
|Schnellere Aktualisierung
|Das Werberepository wird innerhalb von maximal 24 Stunden aktualisiert.
|Forscher und Behörden erhalten nahezu in Echtzeit Zugriff auf relevante Daten.
|Targeting-Informationen
|Offenlegung der Targeting-Kriterien der Werbetreibenden sowie aggregierter Nutzerdaten (Geschlecht, Altersgruppe, Mitgliedstaat).
|Erlaubt unabhängige Analyse, wie Anzeigen ausgespielt und an wen sie gerichtet werden.
|Erweiterte Suchfunktionen
|Einführung zusätzlicher Filter und Suchoptionen.
|Erleichtert das Auffinden und Auswerten von Anzeigen im Repository.
Warum Werbe-Repositories im DSA so wichtig sind
Der Digital Services Act verpflichtet große Plattformen dazu, ein zugängliches und durchsuchbares Anzeigenarchiv zu führen. Diese Repositorien sind entscheidend, um:
- Betrug und irreführende Werbung aufzudecken
- Werbung für illegale oder altersungeeignete Produkte zu identifizieren
- gefälschte oder manipulierte Anzeigen zu erkennen
- koordinierte Informationsoperationen – insbesondere im Wahlkontext – zu analysieren
Forscher, Regulierungsbehörden und zivilgesellschaftliche Organisationen sind auf diese Daten angewiesen, um Risiken im digitalen Raum zu bewerten.
Nächste Schritte
TikTok muss die vereinbarten Maßnahmen so bald wie möglich umsetzen. Die Fristen variieren je nach Verpflichtung und liegen zwischen zwei und zwölf Monaten.
Die Kommission wird die Umsetzung eng überwachen und prüfen, ob TikTok sowohl die neuen Verpflichtungen gemäß Artikel 71 DSA als auch alle weiteren gesetzlichen Anforderungen erfüllt.
Hintergrund
Die Kommission leitete am 19. Februar 2024 ein förmliches Verfahren ein, um mögliche Verstöße TikToks gegen den DSA zu untersuchen. Die vorläufigen Feststellungen vom Mai 2025 betrafen insbesondere die mangelnde Werbetransparenz – ein Bereich, der nun durch die neuen Verpflichtungen adressiert wurde.
Weitere Untersuchungsfelder, die weiterhin geprüft werden, umfassen:
- Auswirkungen der Plattformgestaltung und algorithmischer Systeme
- Altersverifikation
- Datenzugang für Forscher (vorläufige Ergebnisse Oktober 2025)
- Schutz Minderjähriger
Zusätzlich läuft seit Dezember 2024 ein weiteres Verfahren zu TikToks Umgang mit Risiken im Zusammenhang mit Wahlen und öffentlichem Diskurs.
